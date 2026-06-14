Имя Трампа убрали из центра искусств по решению суда

·1·Мир
Имя Трампа убрали из центра искусств по решению суда

Имя президента США Дональда Трампа было убрано с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Как сообщает Reuters, это было сделано на основании решения суда. В постановлении указано, что название учреждения нельзя менять без согласия Конгресса.

Ранее совет центра одобрил переименование объекта в Центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа — Джона Ф. Кеннеди.

Однако суд Вашингтона запретил смену названия и распорядился убрать имя Трампа со всех вывесок и материалов.

Дональд ТрампВашингтонСудЦентр КеннедиСША
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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