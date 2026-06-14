Дональд Трамп объявил о мирном соглашении между США и Ираном

После многомесячных ожесточенных военных столкновений на Ближнем Востоке, вызвавших глобальный энергетический кризис, приближается исторический день, когда мир наконец сможет вздохнуть с облегчением. Президент США Дональд Трамп в своем официальном заявлении в социальной сети «Truth Social» сообщил, что подписание долгожданного мирного меморандума между Вашингтоном и Тегераном запланировано на 14 июня. По словам главы Белого дома, с вступлением этого соглашения в силу Ормузский пролив, имеющий критическое значение для мировой экономики и торговли, будет вновь открыт для всех международных судов.

Согласно условиям этого соглашения, имеющего глобальное значение, иранская сторона берет на себя обязательство не «приобретать, производить или иным образом получать» ядерное оружие.

«Бомбардировщики B-2 и ядерная пыль под гранитными горами»

Президент Трамп также подробно остановился на том, как будет контролироваться ядерная инфраструктура Ирана в рамках соглашения между двумя странами. По его мнению, отношения между Вашингтоном и Тегераном сейчас находятся в гораздо лучшем и более надежном состоянии, чем при предыдущих администрациях США.

Из заявления Дональда Трампа: «Когда придет время и ситуация в регионе полностью успокоится, мы отправимся туда и с помощью наших великолепных, не имеющих аналогов бомбардировщиков B-2 безопасно извлечем ядерную пыль, глубоко погребенную под мощными гранитными горами. Запасы обогащенного урана будут полностью уничтожены либо на территории Ирана, либо непосредственно в США. Мы надеемся на долгосрочное и прочное сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком. Я верю, что этот процесс пройдет очень быстро, легко и без каких-либо проблем. Если же нет, у нас готов очень мощный альтернативный вариант, но я надеюсь, что его никогда не придется применять».

С помощью следующего официального коммюнике и аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с основными пунктами ожидаемого соглашения между США и Ираном и официальной позицией сторон:

Статус мирного соглашения Основные инициаторы Срок, объявленный Трампом Основные требования и последствия договора Реакция МИД Ирана и официального Тегерана Второй этап соглашения Исторический мирный меморандум США и Исламская Республика Иран 14 июня (2026 год) • Ормузский пролив будет открыт для всех.

• Иран отказывается от ядерного оружия.

• Обогащенный уран будет уничтожен. Исмаил Багаи: Опроверг дату, но подтвердил подписание в ближайшие дни. 60-дневный интенсивные двусторонние переговоры

Осторожное заявление руководства Ирана и 60-дневный план

После столь поспешного заявления главы США иранская сторона отреагировала на ситуацию с некоторой осторожностью. Хотя официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи официально опроверг подписание документа, координирующего споры между двумя странами, именно 14 июня, он не исключил, что это историческое событие может произойти в ближайшие дни. В настоящее время такие посредники, как Катар и Пакистан, также прилагают усилия для завершения этого процесса.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи подробно объяснил, что этот мирный процесс будет реализован в два этапа. По его словам, сначала между сторонами будет подписан меморандум из 14 пунктов, прекращающий общую войну и военные действия. После этого начнется этап 60-дневных всесторонних переговоров по окончательному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, санкций и проблем ядерной программы, а также по официальному оформлению мира.

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