Трагедия в Рио-де-Жанейро: погиб известный певец

·57·Мир
Трагедия в Рио-де-Жанейро: погиб известный певец

Авиакатастрофа в бразильском Рио-де-Жанейро повергла в глубокую скорбь поклонников музыки по всему миру. В результате столкновения двух вертолетов в воздухе погибли шесть человек. Среди жертв — известный американский певец и автор песен Оливер Три. Об этом сообщает издание «Sky News».

Сообщается, что Оливер Три находился в Бразилии в рамках мирового гастрольного тура. Трагедия произошла в районе Рекрею-дус-Бандейрантис в Рио-де-Жанейро. В одном из вертолетов находились пять пассажиров, в другом — пилот. В результате столкновения все люди, находившиеся на борту, погибли.

Стало известно, что среди погибших также были бразильский музыкальный продюсер, аргентинский видеорежиссер и ЁуТубе-блогер Гаспар Прим.

После столкновения вертолеты упали на парковку автосалона электромобилей. Это привело к еще более тяжелым последствиям: сгорело около 20 автомобилей.

Местные власти начали официальное расследование причин инцидента. Также сообщается, что процесс опознания тел погибших значительно осложнен из-за сильного пожара.

32-летний Оливер Три был широко известен благодаря таким популярным песням, как «Лифе Гоес Он», «Мисс Ёу» и «Алиен Бой». Его творчество ежемесячно слушают более 11 миллионов человек на платформе Spotify.

Эта трагедия опечалила не только представителей музыкальной индустрии, но и миллионы поклонников по всему миру. Официальное заключение о точных причинах инцидента пока не опубликовано.

Оливер ТриБразилияРио-де-ЖанейроSky NewsSpotify
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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