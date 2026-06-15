Трамп объявил о заключении «великой сделки» с Ираном
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Стало известно о согласовании предварительного меморандума о мире между США и Ираном. Подписание документа запланировано на 19 июня в Швейцарии.
Соглашение предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также открытие Ормузского пролива.
По имеющимся данным, меморандум также включает смягчение санкций в отношении иранской нефти, разблокировку замороженных активов и обязательства по ядерной программе.
После подписания документа США и Иран продолжат переговоры по наиболее спорным вопросам в течение 60 дней. Ожидается, что после этого будет подписано окончательное мирное соглашение.
Дональд Трамп подчеркнул, что сделка послужит укреплению мира и безопасности в регионе.
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