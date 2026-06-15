Трамп объявил о заключении «великой сделки» с Ираном

·51·Мир
Трамп объявил о заключении «великой сделки» с Ираном

Стало известно о согласовании предварительного меморандума о мире между США и Ираном. Подписание документа запланировано на 19 июня в Швейцарии.

Соглашение предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также открытие Ормузского пролива.

По имеющимся данным, меморандум также включает смягчение санкций в отношении иранской нефти, разблокировку замороженных активов и обязательства по ядерной программе.

После подписания документа США и Иран продолжат переговоры по наиболее спорным вопросам в течение 60 дней. Ожидается, что после этого будет подписано окончательное мирное соглашение.

Дональд Трамп подчеркнул, что сделка послужит укреплению мира и безопасности в регионе.

СШАИранДональд ТрампБлижний ВостокГеополитика
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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