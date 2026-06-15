Трамп уснул на мероприятии? Кадры вызвали споры (видео)

Президент США Дональд Трамп принял участие в мероприятии UFC Фридом 250, прошедшем на лужайке Белого дома. В ходе соревнований также состоялась церемония празднования его 80-летия.

Однако в социальных сетях распространились видео, на которых видно, как Трамп сидит с закрытыми глазами в течение нескольких минут. Некоторые пользователи решили, что он «уснул», в то время как другие утверждают, что он просто отдыхал.

Кадры быстро вызвали широкие обсуждения и породили множество мнений среди пользователей. Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.