Великобритания ограничит доступ к социальным сетям для детей до 16 лет

Правительство Великобритании приняло решение ограничить использование социальных сетей детьми в возрасте до 16 лет.

Ожидается, что новые правила вступят в силу весной 2027 года. Ограничения коснутся таких платформ, как Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook и Кс.

Мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, в список запретов не войдут.

Социальные сети будут обязаны внедрить механизмы проверки возраста, чтобы предотвратить создание аккаунтов детьми.

Также будут введены дополнительные ограничения для обеспечения безопасности детей в онлайн-играх и некоторых интернет-сервисах.