Великобритания ограничит доступ к социальным сетям для детей до 16 лет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Правительство Великобритании приняло решение ограничить использование социальных сетей детьми в возрасте до 16 лет.
Ожидается, что новые правила вступят в силу весной 2027 года. Ограничения коснутся таких платформ, как Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook и Кс.
Мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, в список запретов не войдут.
Социальные сети будут обязаны внедрить механизмы проверки возраста, чтобы предотвратить создание аккаунтов детьми.
Также будут введены дополнительные ограничения для обеспечения безопасности детей в онлайн-играх и некоторых интернет-сервисах.
…