Великобритания ограничит доступ к социальным сетям для детей до 16 лет

·25·Мир
Великобритания ограничит доступ к социальным сетям для детей до 16 лет

Правительство Великобритании приняло решение ограничить использование социальных сетей детьми в возрасте до 16 лет.

Ожидается, что новые правила вступят в силу весной 2027 года. Ограничения коснутся таких платформ, как Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook и Кс.

Мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, в список запретов не войдут.

Социальные сети будут обязаны внедрить механизмы проверки возраста, чтобы предотвратить создание аккаунтов детьми.

Также будут введены дополнительные ограничения для обеспечения безопасности детей в онлайн-играх и некоторых интернет-сервисах.

ВеликобританияInstagramYouTubeTikTokFacebook
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шокирующее состояние в Индии: мужчина живет стоя уже 5 лет (Видео)Шокирующее состояние в Индии: мужчина живет стоя уже 5 лет (Видео)Сегодня, 14:09Полиция по ошибке застрелила 9-летнюю девочкуПолиция по ошибке застрелила 9-летнюю девочкуСегодня, 13:21Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученыхНаходка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученыхСегодня, 13:09Лавров: «Все мировые войны начинала Европа»Лавров: «Все мировые войны начинала Европа»Сегодня, 13:01Мужчина, который не садился 5 лет: необычный обет вызвал удивлениеМужчина, который не садился 5 лет: необычный обет вызвал удивлениеСегодня, 12:51Зеленский сделал заявление о роли Украины в европейской безопасностиЗеленский сделал заявление о роли Украины в европейской безопасностиСегодня, 11:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал