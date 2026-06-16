Обновлена кисва Каабы: великие мгновения в священном месте

·37·Мир
Обновлена кисва Каабы: великие мгновения в священном месте

В связи с наступлением 1448 года по хиджре, священная кисва Каабы была заменена на новую в ночь на 1-е мухаррама — 16 июня 2026 года. Этот процесс проводится ежегодно в традиционном порядке и имеет огромное духовное и нравственное значение для мусульман.

Покров Каабы — кисва — шьется из специально подготовленного натурального шелка. На нем изящным стилем вышиты аяты Корана золотыми и серебряными нитями. Эта священная ткань изготавливается с высочайшим мастерством и вниманием, после чего облачается на Каабу.

Церемония смены кисвы — это не просто процесс, а важное событие, имеющее символическое значение для всего мусульманского мира. Эти мгновения вновь демонстрируют безграничное уважение и любовь верующих к Каабе.

Ежегодно старая кисва бережно снимается, и вместо нее устанавливается новая, величественная кисва. Старый покров впоследствии хранится в специальном порядке или передается в подарок различным мусульманским организациям.

Данный процесс ценится не только как религиозная традиция, но и как один из важных символов единства и сплоченности исламского мира.

КаабаИсламМухаррам
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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