Настоящий героизм: мать получила 93% ожогов, спасая шестерых детей из горящего дома

В сентябре 2019 года женщина, оставшаяся дома одна с шестью детьми, столкнулась с самым тяжелым испытанием в своей жизни. За несколько минут ее дом оказался в охваченном сильным пламенем огне.

Она могла выйти в безопасное место. Но мать не оставила своих детей. Снова и снова возвращаясь в густой дым и огонь, она каждый раз выносила одного ребенка.

Эта отвага обошлась ей очень дорого. Женщина получила ожоги большей части тела и долгое время находилась на лечении в больнице.

Но когда она пришла в сознание, то спросила не о своем состоянии, а прежде всего о детях: «Мои дети живы?»

Она спасла всех своих детей. Иногда настоящий героизм проявляется не в громких словах, а в том, как мать рискует жизнью ради своего ребенка.