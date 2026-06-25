Кот, «проводивший» шестерых премьер-министров, стал живой легендой британской политики

Знаменитый кот Ларри, живущий на Даунинг-стрит, стал своеобразным символом политической жизни Великобритании.

Он живет в резиденции премьер-министров с 2011 года. За это время Ларри стал свидетелем эпох Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера.

19-летний Ларри официально считается «главным по мышам», борющимся с грызунами в правительственных зданиях.

Премьер-министры сменяют друг друга, политические эпохи меняются, но Ларри до сих пор сохраняет свой «пост» на Даунинг-стрит.