Кот, «проводивший» шестерых премьер-министров, стал живой легендой британской политики

·42·Мир
Кот, «проводивший» шестерых премьер-министров, стал живой легендой британской политики

Знаменитый кот Ларри, живущий на Даунинг-стрит, стал своеобразным символом политической жизни Великобритании.

Он живет в резиденции премьер-министров с 2011 года. За это время Ларри стал свидетелем эпох Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера.

19-летний Ларри официально считается «главным по мышам», борющимся с грызунами в правительственных зданиях.

Премьер-министры сменяют друг друга, политические эпохи меняются, но Ларри до сих пор сохраняет свой «пост» на Даунинг-стрит.

ЛарриДэвид КэмеронТереза МэйБорис ДжонсонЛиз Трасс
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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