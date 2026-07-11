Севара Назархан появилась со своей мамой на закрытой премьере нового альбома (видео)
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Певица Севара Назархан вместе с мамой исполнила песню и станцевала на закрытой премьере своего нового альбома.
Видео с мероприятия широко разошлось в социальных сетях. На кадрах видно, как Севара Назархан стоит на сцене вместе с мамой, и они танцуют в такт музыке.
Пользователи пишут, что на видео чувствуется любовь, искренние отношения и близость между матерью и дочерью. Многие тепло восприняли тот факт, что певица пригласила маму на сцену и разделила с ней радостные моменты.
Сообщается, что это произошло на закрытой презентации, посвященной новому альбому Севары Назархан. Отмечается, что на мероприятии присутствовали близкие певицы и представители творческой среды.
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