Кризис в сборной Бельгии: Кевин Де Брёйне и Тибо Куртуа задумываются об уходе

После неудачного выступления сборной Бельгии на Чемпионате мира две главные звезды команды — Кевин Де Брёйне и Тибо Куртуа — заявили, что еще не приняли окончательного решения относительно своего будущего на международной арене. После поражения от Испании ветераны заговорили о возможной приостановке карьеры в сборной. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Спорза, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не скрывает, что физическая усталость и тяжелые травмы последних лет влияют на его решение. 35-летний футболист провел за сборную 124 матча и долгое время был лидером «красных дьяволов». Однако сложная операция в конце 2025 года и постоянные нагрузки сказались на его здоровье.

Кевин Де Брёйне: «Мне нужна пауза»

«Я провел два или три очень тяжелых сезона подряд. В 35 лет непросто каждый день выкладываться на полную, но я старался быть примером для молодой команды. Пока я не могу сказать, что ухожу из сборной, но мне нужна небольшая пауза. Посмотрим, что будет дальше», — отметил Кевин Де Брёйне.

Ситуация с вратарем «Реал Мадрида» Тибо Куртуа также довольно серьезна. Голкипер, который был вынужден покинуть поле из-за травмы во время турнира, выразил намерение полностью отказаться от участия в матчах Лиги наций. По его словам, эта мера позволит ему восстановить силы и подготовиться к отборочным матчам следующего Чемпионата Европы.

Переговоры с тренером и федерацией

Куртуа намерен решить вопрос о своем будущем после консультаций с тренером Руди Гарсией и Королевской бельгийской футбольной ассоциацией. Вратарь, проведший 115 матчей, отметил, что, хотя он все еще чувствует свою необходимость для команды, физическое состояние выходит на первый план. Его главная цель — сохранить баланс между выступлениями за клуб и сборную.

Уход этих двух звезд, несомненно, станет большой потерей для бельгийского футбола. Эти игроки, считающиеся представителями «золотого поколения», долгие годы были опорой команды. Теперь руководству федерации предстоит сделать сложный выбор между интеграцией молодых талантов в основной состав и сохранением ветеранов в команде.

На данный момент ни Кевин Де Брёйне, ни Тибо Куртуа не поставили точку. Будущее футболистов будет зависеть от внутренних переговоров, которые пройдут в ближайшие месяцы, и процесса их физического восстановления. Бельгийские болельщики надеются, что их легенды еще раз выйдут на поле в футболке национальной сборной.