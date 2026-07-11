США возобновляют производство радиационно-стойких микросхем для космоса и обороны

·25·Технологии
США возобновляют производство радиационно-стойких микросхем для космоса и обороны

Министерство обороны США сделало очередной шаг на пути к развитию стратегически важных технологий. Компании БАЭ Сйстемс было выделено 16 миллионов долларов на возобновление производства радиационно-стойких микросхем (Радиатион-Харденед Микроелектроникс, РХМ). Эти инвестиции направлены на поставку полупроводников, способных бесперебойно работать в экстремальных условиях космоса и в составе сложных военных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, финансирование осуществляется в рамках программы Дефенсе Продуктион Акт Титле ИИИ. Основная цель этой программы — сохранение стратегически важных технологий внутри страны и защита производственной цепочки от внешних факторов. Радиационно-стойкие чипы жизненно необходимы в средах, где обычные полупроводники выходят из строя, например, в открытом космосе или в ракетных системах.

Платформа РХ45: надежное и экономичное решение

В рамках проекта основное внимание будет уделено перезапуску производственной платформы РХ45 Сторефронт. Эта платформа основана на технологии Радиатион Харденед бй Десигн (РХБД) и специализируется на производстве 45-нм кремниевых микросхем (силикон-он-инсулатор, СОИ). Данная технология гарантирует, что чипы не потеряют свою функциональность даже под воздействием радиационного излучения.

По мнению экспертов Пентагона, сохранение и обновление существующей платформы экономически очень эффективно. Это позволяет государственным организациям и оборонным подрядчикам использовать уже сертифицированные и проверенные решения, не проектируя новые архитектуры с нуля. В результате процесс создания новых космических аппаратов и оборонных систем значительно ускоряется.

Стратегическая независимость и безопасность

Сегодня нестабильность в цепочках поставок полупроводников стала глобальной проблемой. Посредством этих инвестиций США стремятся укрепить свою внутреннюю производственную базу и снизить зависимость от иностранных поставщиков критически важных компонентов. Это особенно важно для высокотехнологичных устройств, связанных с национальной безопасностью.

После запуска новой производственной линии США смогут обеспечить не только свои космические программы, но и современные системы противоракетной обороны самой надежной электроникой. Хотя 45-нм технология может показаться устаревшей по сравнению с чипами в современных смартфонах, в космической и военной сфере основной упор делается не на скорость, а на «неубиваемую» надежность.

В заключение можно сказать, что данный проект в сотрудничестве с БАЭ Сйстемс является важным звеном в обеспечении технологического суверенитета США. Наличие сертифицированной базы позволит в будущем снизить затраты на разработку сложных систем и повысить конкурентоспособность американской космической отрасли.

АҚШМикросхемаКоинотПентагонТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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