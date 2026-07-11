32 часа под завалами: улыбка 12-летней Фабианы потрясла интернет

После землетрясения в Венесуэле 12-летняя Фабиана Бланко оказалась под завалами. По данным BBC, девочка провела в одиночестве около 32 часов без воды и еды.

Спасатели долгое время пытались найти её. Наконец, в обломках удалось проделать небольшое отверстие, через которое была установлена связь с Фабианой.

На видео видно, как девочка улыбается, глядя в это отверстие. Этот момент быстро распространился в интернете, и многие пользователи назвали его символом надежды.

Находясь под завалами, Фабиана также пользовалась своим телефоном. Она записала видео, чтобы близкие знали, где она находится, и чтобы спасатели могли её найти.

Чудесное спасение девочки привлекло особое внимание СМИ, освещающих последствия землетрясения. История её спасения показала, что даже в самой тяжелой ситуации можно сохранить надежду.