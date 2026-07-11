32 часа под завалами: улыбка 12-летней Фабианы потрясла интернет

·0·Мир
32 часа под завалами: улыбка 12-летней Фабианы потрясла интернет

После землетрясения в Венесуэле 12-летняя Фабиана Бланко оказалась под завалами. По данным BBC, девочка провела в одиночестве около 32 часов без воды и еды.

Спасатели долгое время пытались найти её. Наконец, в обломках удалось проделать небольшое отверстие, через которое была установлена связь с Фабианой.

На видео видно, как девочка улыбается, глядя в это отверстие. Этот момент быстро распространился в интернете, и многие пользователи назвали его символом надежды.

Находясь под завалами, Фабиана также пользовалась своим телефоном. Она записала видео, чтобы близкие знали, где она находится, и чтобы спасатели могли её найти.

Чудесное спасение девочки привлекло особое внимание СМИ, освещающих последствия землетрясения. История её спасения показала, что даже в самой тяжелой ситуации можно сохранить надежду.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Официально объявлена численность населения АфганистанаОфициально объявлена численность населения АфганистанаСегодня, 18:20Муджтаба Хаменеи: «За Али Хаменеи и других жертв будет отомщено»Муджтаба Хаменеи: «За Али Хаменеи и других жертв будет отомщено»Сегодня, 18:08Во Франции из-за аномальной жары введен план чрезвычайных мерВо Франции из-за аномальной жары введен план чрезвычайных мерСегодня, 17:49Ученые в изумлении: Земля может пережить жар СолнцаУченые в изумлении: Земля может пережить жар СолнцаСегодня, 17:41Во Вьетнаме перевернулся катер с туристамиВо Вьетнаме перевернулся катер с туристамиСегодня, 17:37Задержана женщина, которая обманывала мужчин, выйдя замуж 14 разЗадержана женщина, которая обманывала мужчин, выйдя замуж 14 разСегодня, 17:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью