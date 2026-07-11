Компания 1Кс представила сверхчувствительные кисти рук для робота НЭО

·2·Технологии
Компания 1Кс представила сверхчувствительные кисти рук для робота НЭО

В мире робототехники произошел прорыв, способный кардинально изменить индустрию: норвежская компания 1Кс представила новое поколение роботизированных кистей для своего гуманоидного робота НЭО. Эта технология позволяет роботам не только выполнять сложные движения, но и воспринимать окружающую среду подобно человеку. Ожидается, что данная разработка станет решающим шагом в интеграции роботов в нашу повседневную жизнь. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новые кисти обладают 25 степенями свободы, а их возможности движения максимально приближены к возможностям человеческой руки. По данным Иксбт.ком, уникальность этой системы заключается в том, что она не просто выполняет команды, но и способна измерять внешнее воздействие. 22 степени свободы приходятся на пальцы и ладонь, а 3 — на запястье. Это позволяет роботу чувствовать силу контакта с предметами в режиме реального времени и корректировать точность захвата.

Технологическое совершенство и чувствительность

При создании кистей инженеры 1Кс использовали систему «сухожильного привода» (тендон-дривен). В этом подходе моторы, обеспечивающие движение, вынесены за пределы суставов, а усилие передается через гибкие тросы. Такая конструкция повторяет принцип работы биологических сухожилий и снижает инерцию системы. В результате робот может безопасно сгибать пальцы при случайных столкновениях, не причиняя вреда окружающим людям.

Технические показатели также впечатляют: сила сгибания на кончиках пальцев достигает 45 ньютонов, а точность позиционирования составляет 0,2 мм. Тактильные датчики, установленные на поверхности пальцев, способны определять давление, точку контакта и даже момент выскальзывания предмета. Такая точность позволяет роботу выполнять ювелирно тонкую работу.

  • Сборка конструкторов ЛЭГО и поднятие мелких монет;
  • Подключение USB-C коннекторов и вкручивание лампочек;
  • Наливание чая, сортировка винограда и удержание хрупкой стеклянной посуды;
  • Общение на языке жестов и протирание поверхностей.
Новые руки робота НЭО не только деликатны, но и прочны. Они защищены от влаги по стандарту ИП68 и изготовлены из материалов, безопасных для работы с пищевыми продуктами. Это означает, что робота можно использовать на кухне или мыть под проточной водой после загрязнения. Запястье обладает моментом 17,75 Н·м, что достаточно для использования тяжелых инструментов, открывания дверей и толкания тележек.

Массовое производство и перспективы будущего

Компания 1Кс уже запустила отдельную линию для производства этих кистей и планирует выпускать 10 тысяч единиц в год. Важно, что все компоненты — от моторов до полимерных покрытий — производятся самой компанией. Это ускорит масштабный выпуск гуманоидных роботов и поможет собрать базу данных, необходимую для обучения систем AI.

Для развивающихся рынков такие технологии в будущем могут произвести революцию в сфере услуг и домашнем хозяйстве. Если роботы действительно смогут выполнять тонкие движения, как человеческая рука, они станут незаменимыми помощниками в уходе за пожилыми людьми или в сложных процессах технического обслуживания. Это достижение 1Кс доказывает, что роботы становятся не просто грудами металла, а умными и чувствительными партнерами.

Робототехника1XNEOТехнологияСунъий Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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