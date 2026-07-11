Гуманоидные роботы впервые успешно провели сложную операцию

В медицине достигнут важный научный прорыв. Впервые два гуманоидных робота успешно провели операцию по удалению желчного пузыря у живого существа. Ученые подчеркивают, что этот результат является одним из важнейших этапов на пути к началу клинических испытаний на людях в ближайшем будущем.

Данные инновационные операции были проведены инженерами и хирургами Калифорнийского университета (Сан-Диего) в США на свиньях. Результаты научной работы были опубликованы 8 июля в авторитетном журнале Nature.

Первая операция в рамках исследования была выполнена одним гуманоидным роботом под наблюдением и при поддержке опытного хирурга. Во второй операции два гуманоидных робота, действуя совместно, самостоятельно завершили процедуру по удалению желчного пузыря. По данным университета, эти успешные эксперименты оцениваются как один из важнейших шагов перед тестированием технологии на людях.

Временный директор Центра хирургии будущего Калифорнийского университета доктор Райан Бродерик заявил, что этот эксперимент на практике доказал способность роботов эффективно работать в хирургии.

«С точки зрения проверки концепции на практике, все сработало так, как ожидалось», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

Специалисты отмечают, что эти гуманоидные роботы по ряду параметров отличаются от традиционных роботизированных хирургических систем, используемых сегодня во многих больницах. Они имеют человекоподобное строение, оснащены головой и руками. Самое главное, они занимают очень мало места в операционной. Исследователи даже дали роботам прозвище «Surgie» (робот-хирург).

Доктор Райан Бродерик подчеркивает, что одним из главных преимуществ новых роботов является именно их компактность.

«Нехватка места, с которой сталкиваются при традиционных роботизированных операциях, здесь практически отсутствует. Робот располагается рядом с пациентом как помощник, похожий на человека, и отлично вписывается в среду, к которой мы привыкли при лапароскопических операциях», — сказал он.

По мнению ученых, именно такая компактная конструкция позволит в будущем эффективно использовать гуманоидных роботов в различных условиях. Например, такие роботы смогут проводить операции в районах, удаленных от крупных медицинских центров, в небольших операционных, на морских судах или в сельских медицинских учреждениях.

Колоректальный хирург Калифорнийского университета доктор Шангли Лю отметил, что эта технология открывает возможности для дальнейшего расширения охвата медицинских услуг.

«Нетрудно представить, что это устройство можно использовать на корабле, в отдаленной деревне или в небольших операционных, расположенных вдали от крупных городов. Это значительно расширит доступ к медицинским услугам», — сказал он.

Исследователи заявляют, что эта технология в будущем может помочь частично решить проблему нехватки медицинского персонала в больницах. Роботы, помогая хирургам и медицинским бригадам, позволят проводить больше операций.

Профессор Калифорнийского университета Майкл Йип считает, что эксперимент доказал способность гуманоидных роботов выполнять реальные операции.

«Я думаю, мы продемонстрировали, что гуманоидные роботы способны выполнять настоящие хирургические вмешательства в операционной. В будущем такие технологии могут послужить спасению человеческих жизней», — сказал профессор.

Специалисты оценивают этот результат как важный поворотный момент в развитии роботизированной медицины. Если последующие исследования также завершатся успешно, первые клинические испытания с участием гуманоидных роботов на людях могут не заставить себя долго ждать.