В Таджикистане из-за сильной жары плавятся пластиковые дорожные разделители (видео)

Сильная жара, установившаяся в Таджикистане, привела к необычной ситуации на улицах Душанбе. На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как пластиковые дорожные разделители размягчились и деформировались под воздействием высоких температур.

На кадрах запечатлено, как пластиковые конструкции наклонились в одну сторону, а некоторые их части подверглись деформации. Этот случай еще раз показал, что предметы, находящиеся под прямыми солнечными лучами в знойные дни, могут нагреваться до температур, значительно превышающих температуру воздуха.

Специалисты отмечают, что асфальтовые и бетонные покрытия быстро поглощают солнечный свет. По этой причине поверхность дороги, особенно в самое жаркое время суток, нагревается значительно сильнее, чем окружающий воздух.

Видео вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Пользователи пишут о необходимости использования термостойких материалов в дорожной инфраструктуре в подобных условиях.