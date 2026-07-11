Томас Тухель отреагировал на психологические игры Эрлинга Холанда

Перед четвертьфиналом чемпионата мира между главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем и норвежской звездой Эрлингом Холандом разгорелась своеобразная словесная дуэль. Немецкий специалист не скрывал своего удивления неожиданными заявлениями норвежского нападающего перед матчем. Это противостояние приобретает острый характер не только на поле, но и в плане управления психологическим давлением. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как передает издание НРК, перед предстоящей встречей Эрлинг Холанд попытался переложить всё давление на сборную Англии. В своем интервью нападающий занизил шансы Норвегии на победу, призвав всех сосредоточиться на сопернике. Его слова расцениваются как попытка представить свою команду аутсайдером перед четвертьфиналом.

Ответ Тухеля и неожиданная ситуация

Томас Тухель выразил удивление тем, что мировая звезда уровня Эрлинга Холанда занял такую позицию. По мнению тренера, для футболиста, который любит играть под давлением, это неестественно. «Я удивлен, что Эрлинг сказал такое, потому что я всегда считал его игроком, который любит давление и черпает из него силы», — подчеркнул наставник англичан.

Говоря о психологическом состоянии своей команды, Тухель заявил, что «Три льва» готовы к любому давлению, и это придает им дополнительную мотивацию. По его словам, сборная Англии не тратит время на размышления о том, кто является фаворитом или на ком лежит большее давление. Самое главное — внутри команды все мысли направлены только на победу.

Статистика и исторические барьеры

Скромные слова Эрлинга Холанда полностью противоречат его результатам на поле. Нападающий успел забить семь голов всего в четырех матчах текущего турнира. Если он сможет поразить ворота Англии, то приблизится к рекордам таких легенд, как Хамес Родригес и Герд Мюллер. Это свидетельствует о том, что английских защитников ждет серьезное испытание.

С другой стороны, сборной Англии предстоит бороться со своим историческим «проклятием». Команда часто терпела неудачи в плей-офф крупных турниров при встрече с европейскими сборными. Этот матч, который пройдет на стадионе в Майами, важен не только для выхода в полуфинал, но и для того, чтобы положить конец этой негативной традиции в английском футболе.

Напомним, что до выхода в четвертьфинал Норвегия удивила всех, выбив из турнира сборную Бразилии. Несмотря на это, Эрлинг Холанд продолжает занижать шансы своей команды. Эксперты считают это тактическим ходом, направленным на то, чтобы усыпить бдительность соперника.