Ламин Ямаль перед финалом появился в Нью-Йорке со своей девушкой

·1·Мир
Ламин Ямаль перед финалом появился в Нью-Йорке со своей девушкой

Перед финалом чемпионата мира по футболу ФИФА игрок сборной Испании Ламин Ямаль был замечен в Нью-Йорке вместе со своей девушкой Инес Гарсией.

На видео, распространившемся в сети, видно, как Ямаль и Инес Гарсия покупают еду в передвижной торговой точке, где продают халяльные блюда. Пользователи, посмотревшие видео, активно обсуждают этот момент.

В настоящее время Ямаль является одним из самых обсуждаемых футболистов сборной Испании. Его появление вне поля перед финалом также вызывает большой интерес у болельщиков.

В решающем матче Испания встретится с Аргентиной. Ямаль рассматривается как одна из главных надежд своей команды в этой встрече.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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