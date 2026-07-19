Ламин Ямаль перед финалом появился в Нью-Йорке со своей девушкой

Перед финалом чемпионата мира по футболу ФИФА игрок сборной Испании Ламин Ямаль был замечен в Нью-Йорке вместе со своей девушкой Инес Гарсией.

На видео, распространившемся в сети, видно, как Ямаль и Инес Гарсия покупают еду в передвижной торговой точке, где продают халяльные блюда. Пользователи, посмотревшие видео, активно обсуждают этот момент.

В настоящее время Ямаль является одним из самых обсуждаемых футболистов сборной Испании. Его появление вне поля перед финалом также вызывает большой интерес у болельщиков.

В решающем матче Испания встретится с Аргентиной. Ямаль рассматривается как одна из главных надежд своей команды в этой встрече.