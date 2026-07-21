Как Ламин Ямаль познакомился со своей возлюбленной Инес Гарсией?

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Как Ламин Ямаль познакомился со своей возлюбленной Инес Гарсией?

В последнее время многие болельщики отмечают заметные изменения не только в игре Ламина Ямаля на поле, но и в его характере. Что же стало причиной того, что молодой футболист стал таким сдержанным и уверенным в себе?

По имеющимся данным, Ламин и Инес Гарсия Сантос познакомились через интернет. Прежде чем встретиться лично, они долгое время переписывались, а их отношения начались в начале 2026 года. Однако футболист долгое время не афишировал эту информацию.

21-летняя Инес Гарсия Сантос — известный блогер, родившаяся в испанском городе Севилья. Она создает контент на темы моды, красоты и путешествий. Инес известна своей скромностью, спокойствием и стремлением держать личную жизнь подальше от внимания общественности.

Фото девушки в форме сборной Испании и девушки с кремом в руках рядом друг с другом.

По мнению фанатов, именно после знакомства с Инес в жизни Ямаля начался новый этап. Футболист, который раньше часто становился объектом обсуждений из-за событий вне поля, сегодня выглядит гораздо более спокойным и рассудительным.

Эти изменения заметны и в его действиях на поле. Ямаль играет более уверенно, а его способность принимать спокойные решения в важных ситуациях привлекает внимание многих. Инес же старается поддерживать его с трибун на важных матчах.

Ламин Ямаль и девушка фотографируются с кубком чемпионата мира на стадионе.

Конечно, было бы неправильно связывать успехи футболиста только с любовью. Однако болельщики отмечают, что после знакомства с Инес Ямаль стал выглядеть более спокойным и уравновешенным как в жизни, так и в футболе. Возможно, появление такого человека в его жизни стало стимулом для позитивных перемен.

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