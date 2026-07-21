Аллергия на мясо, вызванная укусом клеща, впервые привела к летальному исходу

Трагический случай, произошедший в Австралии, заставляет ученых и врачей вновь серьезно предупредить о редкой, но крайне опасной аллергии, возникающей после укуса клеща. Специалисты отмечают, что если данное заболевание не выявить вовремя, оно может представлять серьезную угрозу для жизни.

Мэйфанви Уэбб до сих пор с болью вспоминает день, когда пять лет назад она праздновала день рождения своего сына Джереми. После праздничного застолья у 15-летнего подростка затруднилось дыхание, и началась рвота. Семья вызвала скорую помощь и отвезла его в больницу. Хотя врачи сначала заподозрили аллергию на мясо, позже они связали состояние с астмой, которая была у ребенка с детства, и выписали Джереми домой.

Сегодня мать говорит, что глубоко сожалеет о том решении. По ее мнению, если бы были проведены дополнительные обследования, можно было бы выявить развитие опасной для жизни анафилаксии и рекомендовать ему специальную инъекцию ЭпиПен.

Год спустя, в июне 2022 года, Джереми скончался после того, как съел сосиску из говядины во время отдыха с друзьями. Первоначально причиной смерти была указана астма. Однако после дополнительного расследования, проведенного по требованию семьи, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной его смерти стал синдром Альфа-гал, вызванный укусом клеща, то есть аллергия на мясо млекопитающих. Это было признано первым в мире случаем смерти, зафиксированным из-за данного синдрома.

Специалисты сообщают, что связь заболевания с укусом клеща была впервые установлена в 2007 году австралийским аллергологом, профессором Шерил ван Нунен. С тех пор количество диагностированных пациентов растет с каждым годом. Основными очагами этой аллергии считаются восточное побережье Австралии и США.

Ученые объясняют, что молекула сахара под названием альфа-гал, содержащаяся в слюне клеща, вызывает образование антител в организме человека. В дальнейшем это приводит к тому, что иммунная система начинает реагировать сильной аллергической реакцией на мясо млекопитающих, таких как говядина, баранина или свинина.

Симптомы заболевания могут варьироваться от легких высыпаний до болей в животе, рвоты, отеков и опасной для жизни анафилаксии. Самая большая сложность заключается в том, что реакция может проявиться через несколько часов после приема пищи и наблюдается не всегда. Поэтому во многих случаях ее путают с астмой или другими заболеваниями.

Специалисты отмечают, что у некоторых пациентов аллергия может быть спровоцирована не только мясом, но и желатином, молочными продуктами, косметическими средствами, содержащими ланолин, и даже дымом от барбекю или контактом с животными.

В последние годы число людей, страдающих этим заболеванием в Австралии, резко возросло, увеличиваясь в среднем на 22 процента ежегодно с 2020 года. Ученые заявляют, что в стране насчитывается не менее 5 тысяч потенциальных пациентов, а реальный показатель может быть еще выше.

Врачи подчеркивают, что наибольшая опасность грозит тем, кто не знает о наличии у себя аллергии. Ведь некоторые лекарства, вакцины или медицинские препараты также могут содержать продукты животного происхождения, что вызывает неожиданную тяжелую аллергическую реакцию.

Сегодня мать Джереми надеется, что судьба ее сына поможет спасти жизни других людей. Она сотрудничает с врачами, работая над повышением осведомленности об этой аллергии и совершенствованием медицинских протоколов.

Специалисты же призывают население остерегаться укусов клещей. Они рекомендуют носить закрытую одежду на природе, использовать репелленты, тщательно осматривать тело после прогулки, а в случае укуса — не раздавливать клеща, а удалять его правильным способом. Такие простые меры предосторожности могут помочь предотвратить опасную для жизни аллергию в будущем.