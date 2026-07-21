В Нью-Йорке задержан мужчина, пытавшийся устроить поджог у здания суда (видео)

20 июля текущего года в Нью-Йорке (США) была предпринята попытка поджога здания иммиграционного суда, расположенного в районе Манхэттен. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными снаружи здания.

На распространенных кадрах видно, как неизвестный мужчина намеренно поджигает огонь перед зданием суда. Сразу после поступления сообщения о происшествии на место прибыли экстренные службы, и возгорание было оперативно ликвидировано.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на месте происшествия. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, зданию серьезного ущерба не нанесено.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. Ответственные лица устанавливают причины произошедшего и мотивы действий подозреваемого.