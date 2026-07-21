В Австралии родились четыре близнеца с одной плацентой

В Австралии успешно завершилась крайне редкая и опасная, по оценкам врачей, беременность. 34-летняя Дженитар Наамоана 14 июля родила четырех девочек-близнецов, которые делили одну плаценту. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что дети появились на свет путем кесарева сечения на 28-й неделе и 4-м дне беременности. Они являются монозиготными, то есть сформировались в результате деления одной оплодотворенной яйцеклетки на четыре эмбриона. Эксперты отмечают, что такой случай встречается один раз на 15 миллионов беременностей.

Мать и ее супруг Джортам признались, что были очень удивлены, узнав, что ждут четверняшек. По словам акушера Алексы Бендалл, наблюдавшей за беременностью, из-за высокого риска женщину госпитализировали на 25-й неделе и держали под постоянным контролем.

«Нашей главной целью было довести беременность как минимум до 28 недель. Сегодня рождение четырех здоровых девочек — огромная радость для всех нас», — сказала она.

Девочек назвали Эмили, Гарриет, Кэтрин и Алекса — в честь врача. Пока они остаются под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии новорожденных до полного дозревания. Специалисты сообщили, что состояние младенцев хорошее.

У семьи также есть еще несколько детей в возрасте от одного года до десяти лет. Для нужд увеличившейся семьи Дженитар Наамоана запустила онлайн-акцию по сбору средств, чтобы купить микроавтобус не менее чем на 10 мест. На данный момент в рамках этой инициативы собрано более 37 тысяч австралийских долларов.

Врачи подчеркивают, что естественная беременность четверней — крайне редкое явление, которое встречается в среднем один раз на 700 тысяч родов. Поэтому данные роды в Австралии оцениваются медицинскими специалистами как одно из уникальных событий.