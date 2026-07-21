В Австралии родились четыре близнеца с одной плацентой

·4.3K·Мир
В Австралии родились четыре близнеца с одной плацентой

В Австралии успешно завершилась крайне редкая и опасная, по оценкам врачей, беременность. 34-летняя Дженитар Наамоана 14 июля родила четырех девочек-близнецов, которые делили одну плаценту. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что дети появились на свет путем кесарева сечения на 28-й неделе и 4-м дне беременности. Они являются монозиготными, то есть сформировались в результате деления одной оплодотворенной яйцеклетки на четыре эмбриона. Эксперты отмечают, что такой случай встречается один раз на 15 миллионов беременностей.

Мать и ее супруг Джортам признались, что были очень удивлены, узнав, что ждут четверняшек. По словам акушера Алексы Бендалл, наблюдавшей за беременностью, из-за высокого риска женщину госпитализировали на 25-й неделе и держали под постоянным контролем.

«Нашей главной целью было довести беременность как минимум до 28 недель. Сегодня рождение четырех здоровых девочек — огромная радость для всех нас», — сказала она.

Беременная женщина и снимки ее 4D УЗИ.

Девочек назвали Эмили, Гарриет, Кэтрин и Алекса — в честь врача. Пока они остаются под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии новорожденных до полного дозревания. Специалисты сообщили, что состояние младенцев хорошее.

У семьи также есть еще несколько детей в возрасте от одного года до десяти лет. Для нужд увеличившейся семьи Дженитар Наамоана запустила онлайн-акцию по сбору средств, чтобы купить микроавтобус не менее чем на 10 мест. На данный момент в рамках этой инициативы собрано более 37 тысяч австралийских долларов.

Врачи подчеркивают, что естественная беременность четверней — крайне редкое явление, которое встречается в среднем один раз на 700 тысяч родов. Поэтому данные роды в Австралии оцениваются медицинскими специалистами как одно из уникальных событий.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Звезда шоу «Хартз унд херзлич» Норберт скончался в возрасте 63 летЗвезда шоу «Хартз унд херзлич» Норберт скончался в возрасте 63 летСегодня, 23:03Стало известно, что война с Ираном обошлась США в 37,5 млрд долларовСтало известно, что война с Ираном обошлась США в 37,5 млрд долларовСегодня, 21:41Впервые выбрано самое красивое слово в миреВпервые выбрано самое красивое слово в миреСегодня, 20:12Лукашенко: «Узбекистанцы, желающие получать больше дохода, могут работать в России»Лукашенко: «Узбекистанцы, желающие получать больше дохода, могут работать в России»Сегодня, 19:24В Украине сменился главнокомандующий: новые заявления с фронтаВ Украине сменился главнокомандующий: новые заявления с фронтаСегодня, 16:58Двое спасавшихся от пожара людей были вынуждены ждать помощи снаружи зданияДвое спасавшихся от пожара людей были вынуждены ждать помощи снаружи зданияСегодня, 16:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме