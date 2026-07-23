«Ужасающий поворот после Пепа»: раскрыт тайный план Марески

В «Манчестер Сити» завершилась грандиозная эра, но самое интересное противостояние только начинается. С приходом нового главного тренера Энцо Марески в раздевалке команды возникла неожиданная ситуация: некоторые звезды оказались под угрозой потери своего места, в то время как для других открываются совершенно новые возможности. Бывший защитник сборной Англии и «горожан» Джолеон Лескотт сделал неожиданное заявление о том, что на самом деле происходит внутри клуба и в чем заключается главный риск Марески.

Zamin.уз представляет подробности процесса перестройки и ожидаемых революционных изменений в стане гранда АПЛ.

«Будет приятно не всем»: как Мареска взорвет состав?

Кардинально менять систему, которую построил Пеп Гвардиола и которая за последние 10–15 лет превратилась в самую мощную машину в мире, — это огромный риск. Однако, как сообщил Джолеон Лескотт изданию Трибал Футбалл, Мареска вовсе не намерен избегать перемен.

Джолеон Лескотт: «Я думаю, Мареске придется внести некоторые изменения в состав, и он не будет от этого уклоняться. Эти изменения могут произойти за счет замены некоторых футболистов или же путем смены игровых задач для определенных игроков на поле... Какое бы решение он ни принял, это понравится не всем».

По мнению Лескотта, перед Мареской стоят два серьезных выбора:

Путь 1: Сохранить систему, которая годами работала идеально, и лишь дополнить её некоторыми тактическими деталями.

Путь 2: Перевести в запас некоторых игроков, считавшихся неприкосновенными звездами, и ввести в основной состав футболистов на новых амплуа.

«Это не Пеп, но...»: истинное настроение в раздевалке

Смена главного тренера обычно вызывает в команде смятение и упадок духа. Но внутренняя атмосфера в «Манчестер Сити» выглядит совершенно иначе. Несмотря на уход Гвардиолы, футболисты смотрят на ситуацию не со страхом, а с большим энтузиазмом.

Фактор Эра Пепа Гвардиолы Новый вызов Энцо Марески Тактический подход Сформированная и строгая позиционная игра Новые амплуа и гибкие роли Настроение команды Стабильность, но жесткая иерархия Новые возможности и азарт внутренней конкуренции Клубный менталитет «Мы только побеждаем» «Еще раз докажем чемпионство»

Джолеон Лескотт: «Я очень взволнован. Больше игроков, чем вы можете себе представить, рады этому, потому что для них могут открыться новые позиции и новые возможности. В клубе не смотрят на ситуацию с мыслью "Это не Пеп". Они смотрят на это так: "Это возможность снова выиграть лигу и показать, насколько мы сильны как команда"».

Как вы думаете, сможет ли Мареска повторить успех Пепа?

В «Манчестер Сити» начинается новая эра, и каждое решение Марески будет тщательно отслеживаться всем футбольным миром.

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Как вы считаете, должен ли Мареска рискнуть и заменить главных звезд состава, или лучше продолжить использовать готовую тактику Пепа? Оставляйте свое мнение в комментариях!