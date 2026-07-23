В Намангане выпал сильный град: были применены противоградовые снаряды

23 июля в Янгикурганском районе Наманганской области прошел сильный град. Об этом сообщило официальное ведомство Узгидромета. Одновременно с природным явлением были приняты специальные меры по предотвращению града.

Как сообщается, с северо-западной части территории соседнего Кыргызстана в сторону Янгикурганского района проникли конвективные градовые облака. В связи с этим, для предотвращения выпадения града и защиты сельскохозяйственных культур и продукции, Янгикурганским ГВПК БМС было применено в общей сложности 18 противоградовых снарядов «Алазань-6».

В частности, с пункта воздействия №1 в направлении территорий Исковот, Янгихаёт и Хадикент было выпущено 6 снарядов, с пункта №3 по территориям Богистон и Уртаялангоч — еще 6 снарядов, а с пункта №4 в сторону Богистона, Уртаялангоча и Хадикента было направлено 6 снарядов.

Тем не менее, после завершения работ по активному воздействию, в 14:03 в селах Заркент, Узак и Янгихаёт Янгикурганского района было зафиксировано выпадение града.

Специалисты сообщили, что град наблюдался по географическим координатам 41 градус 22 минуты 25,5 секунды северной широты и 71 градус 40 минут 56,7 секунды восточной долготы.

В настоящее время эксперты проводят специальные полевые исследования в районах, где выпал град, с целью оценки эффективности принятых мер, а также определения масштабов возможного ущерба. Ожидается, что на основе их результатов будет предоставлена дополнительная информация о влиянии данного явления на сельское хозяйство и другие сферы.