«Арсенал» нашел свое новое оружие: Христос Солис переехал в Лондон

Чемпион Англии «Арсенал» серьезно усилил линию атаки перед новым сезоном. Лондонский клуб официально объявил о подписании долгосрочного контракта с Христосом Солисом, который отметился 88 результативными действиями в 108 матчах за «Брюгге».

Трансфер 24-летнего футболиста может стать одним из ключевых шагов «канониров» в плане защиты чемпионского титула. Теперь главный вопрос — сможет ли Солис повторить свою высокую результативность из Бельгии в Премьер-лиге?

«Арсенал» официально подтвердил трансфер

Клуб через свой официальный сайт сообщил о переезде Христоса Солиса из «Брюгге» в Лондон.

«Мы рады объявить о подписании долгосрочного контракта с Христосом Солисом», — говорится в заявлении «Арсенала».

Точный срок соглашения и финансовые условия трансфера не разглашаются. Однако формулировка «долгосрочный контракт» означает, что клуб рассматривает игрока как важную часть своих планов на будущее.

43 гола и 45 передач в 108 матчах

В составе «Брюгге» Солис показал высокие результаты не только в плане забитых мячей, но и в создании моментов для своих партнеров по команде.

Статистика в бельгийском клубе:

Показатель Результат Матчи 108 Голы 43 Голевые передачи 45 Всего результативных действий 88

Его способность действовать на обоих флангах и на позициях ближе к центру атаки может расширить тактические возможности тренерского штаба «Арсенала».

Что он даст чемпионской команде?

В сезоне 2025/26 «Арсенал» стал чемпионом Английской Премьер-лиги, набрав 85 очков в 38 матчах.

В новом сезоне перед клубом стоит задача не только защитить титул, но и добиться высоких результатов в нескольких турнирах. Поэтому повышение конкуренции и глубины состава в линии атаки имеет важное значение.

К основным преимуществам Солиса можно отнести:

высокая скорость и активность в ситуациях один на один;

способность забивать голы и отдавать последний пас;

умение действовать как на флангах, так и в центре;

большой объем игровой практики.

Однако темп и физическая борьба в Премьер-лиге станут более серьезным испытанием по сравнению с чемпионатом Бельгии.

Первая возможность может представиться 21 августа

В первом туре нового сезона 21 августа «Арсенал» встретится с «Ковентри Сити».

Дебют Солиса в этом матче будет зависеть от его физической готовности и процесса адаптации в команде. Болельщики с нетерпением ждут, какое место займет новый игрок в атаке чемпионской команды.

Этот трансфер «Арсенала» можно расценивать не только как усиление скамейки запасных, но и как шаг, направленный на повышение конкуренции в основном составе.

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