Трасса Ташкент–Самарканд со скоростью 150 км/ч: сколько будет стоить проезд?

Строительство новой автомагистрали протяженностью 282 километра, соединяющей Ташкент и Самарканд, поручено китайской компании China Overseas Engineering Group. Мегапроект стоимостью 2,2 миллиарда долларов планируется завершить к 2030 году, при этом на дороге будет разрешена скорость до 150 километров в час.

Однако главный вопрос, который волнует многих — будет ли новая трасса платной сразу и сколько будет стоить проезд? По словам официальных лиц, проект будет реализован в два этапа, а система оплаты будет внедрена только после завершения строительства.

Какая компания построит магистраль?

Новую автомагистраль Ташкент–Самарканд построит компания China Overseas Engineering Group — COVEC, входящая в состав Китайской железнодорожной корпорации.

Президент компании Ван Кунь 22 июля принял участие в церемонии, посвященной строительству магистрали, и заявил, что проект будет реализован на основе высоких международных стандартов.

«Мы стремимся выполнять договорные обязательства с полной ответственностью, соблюдая строжайшие требования по охране труда, качеству строительства и защите окружающей среды», — сказал Ван Кунь.

Он подчеркнул, что в строительстве будут широко использоваться передовые технологии и принципы «зеленого строительства».

Дорога не сразу станет платной

Как сообщил министр транспорта Илхом Махкамов, основная задача компании COVEC заключается в строительстве новой трассы и сдаче её в готовом виде.

Перевод дороги на платную систему будет осуществлен отдельно — на втором этапе.

«Основной строитель — китайская компания. Её задача — построить и сдать. Второй этап нашего проекта заключается в поиске партнера для уже готовой дороги и превращении её в платную», — сказал министр.

Таким образом, строительством дороги и внедрением системы оплаты могут заниматься разные компании. Оператор платной автомагистрали будет выбран позже.

Основные показатели новой трассы

Показатель Плановые данные Протяженность дороги 282 километра Стоимость проекта 2,2 миллиарда долларов Сдача в эксплуатацию 2030 год Разрешенная скорость до 150 км/ч Доля местных материалов Не менее 50 процентов Предполагаемое финансирование 85% китайские банки, 15% бюджет Узбекистана

По словам представителя Комитета по автомобильным дорогам Шерзода Болтаева, трасса будет полностью оснащена интеллектуальной транспортной системой.

В случае дорожно-транспортного происшествия или возникновения другой опасности водители будут оперативно оповещаться через электронные табло. Это позволит контролировать движение и обеспечивать непрерывную безопасность дорожного движения.

Половина строительных материалов будет из Узбекистана

В проекте запланировано, что доля местных товаров и услуг составит не менее 50 процентов.

В частности, предусмотрено производство следующих материалов в Узбекистане:

цементно-бетонные изделия;

гравий, песок и другие инертные материалы;

отдельные дорожно-строительные конструкции;

другая продукция, изготавливаемая на местных предприятиях.

Этот подход может способствовать тому, чтобы часть строительных расходов оставалась внутри страны, созданию заказов для местных предприятий и открытию новых рабочих мест.

Будут ли платить 100 тысяч сумов за 200 километров пути?

Согласно предварительным расчетам, озвученным осенью 2025 года, проезд по новой автомагистрали на расстояние 200 километров может составить около 100 тысяч сумов.

Однако это пока не окончательный и не утвержденный тариф. Размер оплаты может меняться в зависимости от оператора, выбранного на втором этапе, затрат на строительство, системы обслуживания и типа транспорта.

Вероятно, будут установлены отдельные тарифы для легковых автомобилей, автобусов и тяжелых грузовиков. Поэтому нынешнюю цифру в 100 тысяч сумов следует воспринимать как предварительную оценку.

Насколько сократится путь из Ташкента в Самарканд?

Возможность движения по новой магистрали со скоростью 150 километров в час может значительно сократить время поездки между Ташкентом и Самаркандом.

Однако фактическая продолжительность поездки будет зависеть от:

ограничений скорости на дороге;

точек въезда и выезда;

системы пунктов оплаты;

транспортного потока;

зон отдыха и обслуживания.

Ожидается, что после запуска новой дороги снизится нагрузка на действующую трассу, ускорится грузоперевозка, а экономические связи между двумя крупными городами станут еще более активными.

Самый важный вопрос проекта остается открытым

На данный момент известны компания-строитель, протяженность трассы, примерная стоимость и срок сдачи в эксплуатацию. Но оператор платной дороги, окончательные тарифы и порядок льгот будут определены на следующем этапе.

Поэтому до 2030 года не только процесс строительства, но и условия пользования новой автомагистралью будут находиться в центре внимания общественности.

Как вы считаете, является ли плата в 100 тысяч сумов за 200 километров на дороге Ташкент–Самарканд приемлемой? Оставьте свое мнение в комментариях и отправьте эту информацию своим близким, которые часто ездят в Самарканд.