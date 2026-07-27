4 тысячи аварий и отключений: Президент подверг жесткой критике энергетиков

На видеоселекторном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева подверглись жесткой критике болезненные проблемы в топливно-энергетической системе страны, халатность ответственных руководителей и хокимов. Были обнародованы конкретные факты о массовых авариях, происходящих в летний и зимний сезоны, сгорании трансформаторов и миллиардных убытках, которые несут предприниматели.

Zamin.uz приводит жесткие критические суждения главы государства на совещании и озвученные страшные цифры.

1. Около 4 тысяч аварий и отключения света на 10 часов в июне-июле

Глава государства особо подчеркнул, что ежегодно в летний и зимний сезоны аварии происходят на десятках подстанций, а сотни трансформаторов сгорают, не выдерживая нагрузки.

В частности, только за июнь-июль текущего года по стране было зафиксировано около 4 тысяч аварий. В результате население и предприниматели были вынуждены оставаться без электроэнергии до 8-10 часов.

Кризис в электроснабжении и основные показатели

Показатель / Ситуация Детали и цифры Количество аварий в июне-июле Произошло около 4 тысяч Время пребывания населения и бизнеса без света Составляло до 8–10 часов Регионы, где потребление выросло более чем в 2 раза Город Ширин, Янгихайотский, Яккасарайский, Ахангаранский Основные причины Халатность руководителей, неучет нагрузки и отсутствие дисциплины

2. Потребление выросло в 2 раза, но хокимы проявляют халатность

За последние пять лет потребление электроэнергии в городе Ширине, Янгихайотом, Яккасарайском и Ахангаранском районах выросло более чем в 2 раза. Однако хокимы регионов и ответственные руководители заблаговременно не учли, что существующие электросети не смогут выдержать такую резкую нагрузку.

Разница между спокойными и аварийными регионами: Несмотря на наличие практически одинаковой инфраструктуры и сетей во всех регионах, одни районы работают стабильно, а в других происходят постоянные аварии. Эта ситуация напрямую связана с различиями в контроле, требованиях и трудовой дисциплине на местах.

3. «Люди и предприниматели абсолютно недовольны работой руководителей системы»

Президент подверг жесткой критике нехватку исполнительской дисциплины и ответственности у руководителей Министерства энергетики и его нижестоящих звеньев. Было отмечено, что из-за того, что не было подсчитано, какой ущерб каждое отключение наносит предпринимателям и экономике страны, а хокимы не знали энергобаланса, миллиарды средств улетают на ветер.

Резкое заявление Президента Шавката Мирзиёева: «Повторяю: работа каждого руководителя в системе должна, прежде всего, ощущаться в жизни людей, их образе жизни, облегчать заботы предпринимателей».

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Подобные болезненные проблемы и отключения в энергетической системе напрямую затрагивают каждую семью и владельца бизнеса.

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А в регионе, где вы живете, тоже часто наблюдаются отключения электроэнергии? Как вы оцениваете работу хокимията и энергетиков? Оставьте свое мнение в комментариях!