Мусульмон Юнусов и его супруга дали открытые ответы на забавные и интересные вопросы (видео)
Актер Мусульмон Юнусов и его супруга приняли участие в рубрике «Было или не было» проекта «Иккаламиз» («Вдвоем») и ответили на различные интересные вопросы. В некоторых вопросах мнения пары совпали, а в других их ответы разошлись.
Вопросы и ответы на них выглядели следующим образом:
Бывало ли у вас такое, чтобы вы нашли человека, написавшего о вас негативный комментарий в Instagram, и поссорились с ним?
Мусульмон Юнусов: Не бывало
Супруга: Не бывало
Бывало ли у вас такое, что вы казались очень занятым человеком, хотя на самом деле у вас не было дел?
Мусульмон Юнусов: Бывало
Бывало ли у вас такое, что из скромности вы говорили «я сыт», хотя на самом деле были голодны?
Мусульмон Юнусов: Бывало
Супруга: Бывало
Бывало ли у вас такое, что вы говорили «я скучаю по тебе», хотя на самом деле не скучали?
Мусульмон Юнусов: Бывало
Супруга: Бывало
Бывало ли у вас такое, что шутки ради вы обижали друг друга?
Мусульмон Юнусов: Бывало
Супруга: Бывало
Бывало ли у вас такое, что во время ссоры вы использовали пословицы?
Мусульмон Юнусов: Бывало
Супруга: Бывало
Бывало ли у вас такое, что вы просыпали и срывали свои важные планы?
Мусульмон Юнусов: Бывало
Супруга: Бывало
Бывало ли у вас такое, что вы включали актерское мастерство, чтобы скрыть свою вину?
Мусульмон Юнусов: Бывало
Супруга: Бывало
В ходе беседы пара откровенно рассказала о забавных и искренних ситуациях из своей жизни. Особое внимание поклонников в социальных сетях привлекло то, что они признались, будто говорили «скучаю по тебе», а в некоторых ситуациях прибегали к актерскому мастерству, чтобы скрыть свои ошибки.
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