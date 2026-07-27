Мусульмон Юнусов и его супруга дали открытые ответы на забавные и интересные вопросы (видео)

Актер Мусульмон Юнусов и его супруга приняли участие в рубрике «Было или не было» проекта «Иккаламиз» («Вдвоем») и ответили на различные интересные вопросы. В некоторых вопросах мнения пары совпали, а в других их ответы разошлись.

Вопросы и ответы на них выглядели следующим образом:

Бывало ли у вас такое, чтобы вы нашли человека, написавшего о вас негативный комментарий в Instagram, и поссорились с ним?

Мусульмон Юнусов: Не бывало

Супруга: Не бывало

Бывало ли у вас такое, что вы казались очень занятым человеком, хотя на самом деле у вас не было дел?

Мусульмон Юнусов: Бывало

Бывало ли у вас такое, что из скромности вы говорили «я сыт», хотя на самом деле были голодны?

Мусульмон Юнусов: Бывало

Супруга: Бывало

Бывало ли у вас такое, что вы говорили «я скучаю по тебе», хотя на самом деле не скучали?

Мусульмон Юнусов: Бывало

Супруга: Бывало

Бывало ли у вас такое, что шутки ради вы обижали друг друга?

Мусульмон Юнусов: Бывало

Супруга: Бывало

Бывало ли у вас такое, что во время ссоры вы использовали пословицы?

Мусульмон Юнусов: Бывало

Супруга: Бывало

Бывало ли у вас такое, что вы просыпали и срывали свои важные планы?

Мусульмон Юнусов: Бывало

Супруга: Бывало

Бывало ли у вас такое, что вы включали актерское мастерство, чтобы скрыть свою вину?

Мусульмон Юнусов: Бывало

Супруга: Бывало

В ходе беседы пара откровенно рассказала о забавных и искренних ситуациях из своей жизни. Особое внимание поклонников в социальных сетях привлекло то, что они признались, будто говорили «скучаю по тебе», а в некоторых ситуациях прибегали к актерскому мастерству, чтобы скрыть свои ошибки.