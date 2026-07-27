В национальном мессенджере Max запущена функция историй

Команда национального мессенджера Max объявила о начале поэтапного внедрения функции историй (сториес) для пользователей. Эта новая возможность важна тем, что она направлена на то сделать процесс общения и обмена контентом более удобным и современным. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание Иксбт.ком, с помощью новой функции пользователи могут создавать публикации в формате фото и видео. Также предоставлена возможность выполнять такие операции редактирования, как дополнение их текстом и обрезка перед размещением.

На первом этапе возможность публикации историй появилась в приложении Max, предназначенном для Android. Для этого требуется обновить программное обеспечение до последней версии через РуСторе.

Управление историями и конфиденциальность

Разработчики отмечают, что автор контента сам самостоятельно определяет, кто сможет видеть эти сообщения, и срок их действия. Это дает пользователям возможность полностью контролировать свою конфиденциальность.

При этом зрители могут оставлять свои реакции на опубликованные истории и отправлять ответы автору. После публикации для автора открывается подробная статистика о количестве просмотров, реакциях и оставшемся времени до автоматического удаления записи.

Процесс тестирования и перспективы

Напомним, что процесс тестирования данного нового инструмента начался в начале июля текущего года. В нем приняли активное участие более ста авторов, в том числе блогеры, журналисты, музыканты, спортсмены и другие известные личности.

По мнению специалистов, добавление таких интерактивных функций служит повышению ежедневной активности мессенджера и дальнейшему расширению аудитории. В настоящее время продолжаются работы по дальнейшему совершенствованию возможностей платформы.