«Проблема в управлении!» — Президент назвал главный недостаток в энергетической системе

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева началось важное видеоселекторное совещание, посвященное будущим приоритетным задачам в топливно-энергетическом секторе. Главой государства были особо отмечены беспрецедентные реформы, проведенные в отрасли, инвестиции в размере миллиардов долларов и самая болезненная проблема сферы — недостатки в системе управления.

Zamin.uz представляет самые важные подробности и цифры проходящего с участием главы государства совещания.

1. 23 миллиарда долларов и 9,5 гигаватт: Исторические реформы в энергетике

Глава государства подчеркнул, что за последнее десятилетие в сфере энергетики были проведены масштабные структурные реформы. Принятие оперативных решений и создание законодательных основ открыли путь для активного проникновения в сферу иностранных инвесторов и частного сектора.

Личное общение и гарантии: Наш Президент несколько раз лично встречался с инвесторами, выслушивая их предложения. Для реализации каждого крупного проекта были созданы все необходимые условия и гарантии.

Беспрецедентные инвестиции: В результате в сферу было привлечено 23 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

Мощности, покрывающие внутренние потребности: На местах были введены в эксплуатацию новые электростанции мощностью 9,5 гигаватт, созданы мощности, полностью покрывающие внутренние потребности страны в генерации.

Ресурсы, направленные в энергетическую сферу, и результаты

Показатель / Аспект Стоимость и масштаб Привлеченные иностранные инвестиции 23 миллиарда долларов США Запущенные новые мощности 9,5 гигаватт (GW) Средства, выделенные на обновление сетей 30 триллионов сумов Сравнение (по сравнению с предыдущими 25 годами) В 6 раз больше

2. Инфраструктура на 30 триллионов сумов и «проблема управления»

За последние годы на модернизацию и обновление электрических и газовых сетей, подстанций, трансформаторов и газораспределительных устройств было выделено 30 триллионов сумов. Этот показатель в 6 раз больше общей суммы средств, направленных в сферу за предыдущие 25 лет независимости.

Тем не менее, было открыто заявлено, что фактор, мешающий достижению ожидаемой эффективности в сфере, заключается не в деньгах, а в организации и управлении.

Резкое заявление Президента Шавката Мирзиёева на видеоселекторе: «Нужно говорить открыто. Проблема в энергетике не в средствах, так как сколько нужно — столько находим и даем. Проблема в управлении системой!»

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