Интер близок к решающим шагам по трансферу Кристиана Ромеро

·40·Спорт
Интер близок к решающим шагам по трансферу Кристиана Ромеро

Миланский Интер начал активные действия по приобретению центрального защитника Тоттенхэма Кристиана Ромеро с целью усиления оборонительной линии команды. По информации Ла Gazzetta делло Sport, аргентинский футболист стал главным кандидатом, получившим единогласное одобрение руководства и тренерского штаба «нерадзурри». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время защитник 1998 года рождения проводит отпуск после чемпионата мира, а его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2029 года. Хотя Тоттенхэм оценивает футболиста в 50 миллионов евро, чемпион Италии надеется снизить эту сумму и сохраняет осторожный оптимизм по поводу трансфера.

Факторы, способствующие осуществлению трансфера

Контакты между Интером и игроком уже перешли в позитивную фазу. Недавно агент Ромеро Чиро Палермо провел встречу с представителями клуба в Милане и выразил согласие футболиста на переход. Кроме того, слова главного тренера Тоттенхэма Роберто Де Дзерби «Я не хочу работать с игроками, которые не хотят оставаться» также повышают вероятность трансфера.

Не секрет, что в последние месяцы отношения футболиста с лондонским клубом обострились. В апреле Ромеро предпочел обратиться к врачам сборной Аргентины для лечения травмы колена, полученной в конце сезона, вместо того чтобы оставаться под наблюдением медицинского штаба клуба. Эта ситуация вызвала недовольство руководства Тоттенхэма.

Конкуренция и финансовые детали

Тоттенхэм успел укрепить линию обороны в летнее трансферное окно. Клуб приобрел Яна-Пола ван Хекке из Брайтона за 60 миллионов евро и подписал Марко Сенеси из Борнмута. Эти шаги означают, что английский клуб может не препятствовать уходу футболиста.

Президент Интера Беппе Маротта готовится запросить у руководства Оактри финансовые инвестиции в размере примерно 40 миллионов евро на покупку Ромеро. Клуб планирует осуществить прямой трансфер, не прибегая к сложным условиям вроде аренды или обязательства выкупа.

Тем не менее, на пути трансфера есть и конкуренция. Проявивший себя с лучшей стороны на чемпионате мира Ромеро также интересует Барселону и Арсенал. Если каталонцам сначала нужно продать одного из своих защитников, то лондонцы также внимательно следят за ситуацией игрока.

ИнтерКристиан РомероТоттенхэмСерия АТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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