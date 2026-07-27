Несовершеннолетний ребенок передан на воспитание матери

Гражданка Ж.И., проживающая в махалле «Янгилик» Кошкупырского района, была вынуждена уйти из дома своего мужа И.Н. из-за семейных разногласий.

Однако, не сумев забрать с собой несовершеннолетнего ребенка Б.О., родившегося в 2023 году, она обратилась в суд.

В исполнении Кошкупырского районного отдела Бюро на основании исполнительного листа Шаватского межрайонного суда по гражданским делам находился исполнительный документ о передаче несовершеннолетнего Б.О. из воспитания ответчика И.Н. на воспитание истцу Ж.И. 17 июня текущего года документ поступил в производство отдела, было возбуждено исполнительное производство и начаты исполнительные действия.

В ходе проведенных исполнительных действий ответчик И.Н. неоднократно предупреждался о необходимости добровольной передачи несовершеннолетнего ребенка матери.

Однако, поскольку ответчик И.Н. отказался отдать ребенка матери, государственным исполнителем 20 июля текущего года при участии представителей махалли и понятых было обеспечено отобрание несовершеннолетнего ребенка и передача его на воспитание матери.