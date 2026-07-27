Звезда сериала «Мендирман Джалолиддин» Жахонгир Абдумаликов впервые стал отцом

В жизни актера Жахонгира Абдумаликова, получившего широкую известность благодаря роли в историческом сериале «Мендирман Джалолиддин», произошло незабываемое и радостное событие. Артист впервые стал отцом, в его семье родился мальчик.

Радостная новость вызвала большой интерес среди поклонников. В социальных сетях актера засыпали поздравлениями, и многие фанаты шлют ему и его супруге искренние пожелания.

Жахонгир Абдумаликов в последние годы завоевал любовь зрителей своими успешными ролями в кино и сериалах. Теперь же, наряду с творческой деятельностью, он достиг одной из важнейших страниц своей жизни — обрёл счастье отцовства.