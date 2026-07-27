Звезда сериала «Мендирман Джалолиддин» Жахонгир Абдумаликов впервые стал отцом

·114·Культура
Звезда сериала «Мендирман Джалолиддин» Жахонгир Абдумаликов впервые стал отцом

В жизни актера Жахонгира Абдумаликова, получившего широкую известность благодаря роли в историческом сериале «Мендирман Джалолиддин», произошло незабываемое и радостное событие. Артист впервые стал отцом, в его семье родился мальчик.

Радостная новость вызвала большой интерес среди поклонников. В социальных сетях актера засыпали поздравлениями, и многие фанаты шлют ему и его супруге искренние пожелания.

Жахонгир Абдумаликов в последние годы завоевал любовь зрителей своими успешными ролями в кино и сериалах. Теперь же, наряду с творческой деятельностью, он достиг одной из важнейших страниц своей жизни — обрёл счастье отцовства.

Джахонгир АбдумаликовМендирман Джалолиддин
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Мусульмон Юнусов и его супруга дали открытые ответы на забавные и интересные вопросы (видео)Мусульмон Юнусов и его супруга дали открытые ответы на забавные и интересные вопросы (видео)Сегодня, 15:54Зебо Рахимова рассказала, что потратила на путешествия 70 тысяч долларовЗебо Рахимова рассказала, что потратила на путешествия 70 тысяч долларовСегодня, 14:48Мадина Тожибоева и ее сын Миран встречены торжественно (видео)Мадина Тожибоева и ее сын Миран встречены торжественно (видео)Сегодня, 13:45Мусульмон Юнусов: "От нужды пошел вести свадьбы" (видео)Мусульмон Юнусов: "От нужды пошел вести свадьбы" (видео)Сегодня, 12:39Шахло Салаева открыто рассказала, что попросила у мужа в качестве махр на свадьбеШахло Салаева открыто рассказала, что попросила у мужа в качестве махр на свадьбеСегодня, 12:35Джахонгир Ходжаев установил рекорд, приготовив в Андижане пиццу длиной 3,5 метра!Джахонгир Ходжаев установил рекорд, приготовив в Андижане пиццу длиной 3,5 метра!Сегодня, 12:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы