Где Хулиан Альварес намеревается продолжить свою карьеру

·208·Спорт
Где Хулиан Альварес намеревается продолжить свою карьеру

Нападающий сборной Аргентины и Атлетико Мадрид Хулиан Альварес вновь намекнул на возможные перемены и открыто заявил о своем желании продолжить карьеру в другом топ-клубе. По информации ESPN, главным желанным направлением для футболиста называется Барселона, однако эта ситуация вызывает ожесточенную конкуренцию на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что в 2024 году Хулиан Альварес покинул Манчестер Сити и присоединился к Атлетико Мадрид за 82 миллиона фунтов стерлингов. Основной причиной такого решения стало нежелание оставаться в тени Эрлинга Холанда и стремление стать главной звездой команды. Однако начальный этап в мадридском клубе сложился не так гладко, как планировал нападающий.

Трудности в составе Атлетико

Несмотря на то, что он начал исполнять ведущую роль в команде Диего Симеоне, Альварес не до конца раскрывает свои лучшие качества. То, что мадридцы не смогли полностью адаптироваться под игровой стиль форварда, отразилось и на его результатах. Если в дебютном сезоне он забил впечатляющие 17 голов в Ла Лиге, то в следующем сезоне этот показатель упал до 8.

В настоящее время 26-летний аргентинский футболист, набирающий свою лучшую спортивную форму, осознал, что нуждается в новом вызове. Его амбиции всегда высоки, и его цель — бороться за трофеи и максимально реализовать свой потенциал.

Преимущества варианта с Барселоной

По данным ESPN, сам футболист предпочитает переход именно в Барселону. Поскольку каталонцы также не скрывают своего интереса, отношения с руководством Атлетико Мадрид обострились. Мадридцы не хотят продавать своего нападающего принципиальному сопернику и готовы пойти на любые меры, чтобы предотвратить этот трансфер.

В этой ситуации среди претендентов также упоминается Арсенал, ставший новым чемпионом Английской Премьер-лиги. Однако, по мнению аналитиков, лондонскому клубу лучше не вмешиваться в эту трансферную битву. По своему стилю Хулиан Альварес идеально подходит именно Барселоне, и у него высокие шансы достичь поставленных масштабных целей на стадионе Спортифай Камп Ноу.

Сам Альварес внес ясность в ситуацию во время интервью в период отборочных матчей сборной Аргентины к чемпионату мира 2026 года. &куот;Я всегда стараюсь быть честным. Я провел необходимый разговор с представителями Атлетико. Думаю, лучший выход для всех — это трансфер&куот;, — заявлял нападающий на пути к осуществлению своей мечты.

Хулиан АльваресБарселонаАтлетико МадридЛа ЛигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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