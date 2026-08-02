Стало известно, почему Матеус Фернандеш отказался от перехода в Манчестер Юнайтед

·66·Спорт
Стало известно, почему Матеус Фернандеш отказался от перехода в Манчестер Юнайтед

Новичок Тоттенхэма Матеус Фернандеш подробно рассказал о причинах, по которым он отклонил предложение Манчестер Юнайтед и выбрал лондонский клуб. Согласно информации от The Athletic, решающую роль в этом трансфере стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов сыграл личный подход главного тренера Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на наличие нескольких серьезных предложений в период трансферного окна, португальский полузащитник выбрал Тоттенхэм. Двадцатидвухлетний футболист подчеркнул, что внимание тренера к его семье и данные им обещания перевесили все финансовые и спортивные факторы.

Приоритет семьи и эмоциональная связь

По словам Матеуса Фернандеша, Роберто Де Дзерби прекрасно понимал, что его родители не владеют английским языком свободно, и сумел найти к ним подход. Тренер пообещал игроку стать для него в Англии вторым отцом и постоянно заботиться о нем.

"Он смог расположить к себе меня и мою семью. Де Дзерби звонил мне каждый день. Поскольку мои мама и папа плохо знают английский, здесь все строилось на эмоциях. Он сказал, что будет заботиться обо мне и станет моим вторым отцом в Англии", — рассказал Фернандеш в интервью изданию The Athletic.

Роль Педро Порро в качестве неофициального скаута

В успешном завершении трансфера также принял активное участие защитник Тоттенхэма Педро Порро. Выступавшие вместе за Спортинг футболисты сохранили дружеские отношения, и испанский игрок постарался убедить соотечественника перейти в лондонский клуб.

Матеус вспоминает, что во время сна ему поступил звонок от Порро, и, проснувшись, он прочитал его убедительное сообщение. Педро Порро написал ему, что он должен немедленно перейти в Тоттенхэм, команда хочет видеть его в своем составе, а тренер лично порекомендовал подписать именно его.

Великолепный дебют и физическая форма

Уже в своем первом матче за новую команду против МК Донс Матеус Фернандеш успел проявить себя. Он нанес великолепный удар из-за пределов штрафной площади, забив один из красивейших голов в своей карьере, и назвал его своим самым любимым.

Тем не менее, в предсезонных сборах главный тренер Роберто Де Дзерби осторожно подходит к здоровью игрока. Специалист подтвердил, что в ситуации с полузащитником, не вышедшим на поле в матче с Челси, нет никакого риска и футболист готов к игре в любой момент.

Матеус ФернандешТоттенхэмРоберто Де ДзербиАПЛТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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