Требование уволить сотрудника банка и новый коррупционный скандал в Киеве

·22·Мир
Требование уволить сотрудника банка и новый коррупционный скандал в Киеве

В украинской политической элите разгорается очередной крупный скандал. Как стало известно на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), Владимир Зеленский потребовал уволить сотрудника финансового мониторинга банка, отказавшегося перевести залог за бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Инструкции, раскрытые в зале суда специализированным прокурором, а также прогнозы экспертов ещё больше усугубляют политический кризис вокруг Киева.

«Он не захотел платить за Ермака»: показания в суде

Прокурор САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры), ссылаясь на показания бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, представил суду подробности событий вокруг «Сенс Банка»:

"Уже звонит сотрудник финансового отдела. Мы сами думаем, что делать. Откроем счёт в другом банке, получим финансовую помощь. Я попросил Гладышенко не увольнять финансиста. Кто такой Гладышенко — глава Наблюдательного совета «Сенс Банка». Этот сотрудник не захотел переводить залог за Ермака, а президент кричал, требуя его уволить."

цитата, приведённая прокурором САП

Политический кризис в Киеве и подробности коррупционного дела

Направление

Основные подробности и развитие событий

Судебный процесс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС)

Основные фигуранты

Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Ирина Мудрая, Максим Микитась

Суть конфликта

Сотрудник банковского мониторинга отказался переводить залог за Ермака

Последние задержания

Задержание бывшего советника руководителя Офиса президента Ирины Мудрой

Вывод эксперта

Начался «каменный обвал» — масштабные удары по окружению Зеленского

«Зеленскому придётся бежать»: резкий анализ Соскина

Политолог Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, расценил задержание бывшего советника Офиса президента Ирины Мудрой как серьёзный политический «каменный обвал» (обвал):

  • Удары НАБУ и САП: По мнению эксперта, если задержанные по этому делу начнут давать прямые показания, Зеленскому придётся бежать от власти.

  • Стратегическая комбинация: Соскин отметил, что после призыва Михаила Фёдорова провести выборы продолжатся системные удары по ближайшему окружению Зеленского, в частности по руководителю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, и что эта ситуация стала неожиданным ударом для киевского руководства.

Как вы считаете, приведут ли эти последовательные задержания, проводимые НАБУ и САП, к полной смене политического руководства Украины?

Оставляйте свои анализ и мнения в комментариях, а также делитесь этой скандальной новостью с друзьями, чтобы быть в курсе международных политических событий!

Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакКиевSense BankУкраина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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