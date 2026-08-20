Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официального представления нового министра обороны Евгений Ксмара заявил, что главным препятствием, с которым сталкивается оборонная система страны, является острая нехватка финансирования и ресурсов. Из-за резкого роста военных расходов и расширения потребностей на фронте Киев вынужден искать новые источники финансирования.

«Требуется больше ресурсов»: заявление Зеленский

Ставя перед новым министром важные задачи, глава государства открыто оценил текущую ситуацию с военными расходами и вооружённым сопротивлением:

«Одна из самых больших проблем, которые у нас есть, — это деньги. Это действительно очень серьёзный вызов для оборонной сферы Украины сегодня. Необходимо найти нужные ресурсы, и, на мой взгляд, это самая большая проблема, с которой мы столкнулись. Война стала дороже — это факт. Требуется больше ресурсов, дефицит увеличился. Противник использует против нас всё больше средств, и мы должны не только защищаться, но и активно действовать. Всё это требует значительных средств», — заявил Владимир Зеленский.

Показатели финансового и военного положения в обороне Украины

Направление Суть проблемы и принимаемые меры Основная проблема Нехватка финансирования и материальных ресурсов в сфере обороны Задача нового министра Евгений Ксмара проведёт полный аудит всех соглашений с западными партнёрами Военные потребности Новые финансовые потоки для продолжения не только обороны, но и активных действий Уязвимость противовоздушной обороны Серьёзные трудности с защитой от баллистических ракет (Те Гуардиан) Отношения с партнёрами Повторный анализ реализованных и ожидаемых пакетов военной помощи

Аудит соглашений с Западом и угроза баллистических ракет

По словам Зеленский, недавно назначенный министр обороны Евгений Ксмара должен провести масштабный аудит всех военных контрактов, заключённых с международными партнёрами. В ходе этого будет установлено, какая помощь фактически поставлена, а какая задерживается.

В то же время редактор отдела обороны и безопасности издания Те Гуардиан Ден Саббаг отметил, что украинские системы противовоздушной обороны на фоне последних ракетных атак России сталкиваются с серьёзными препятствиями и трудностями, особенно при перехвате баллистических ракет.

Как вы считаете, сможет ли Украина полностью покрыть возникший в сфере обороны значительный финансовый дефицит за счёт новой помощи Запада или ей придётся пересмотреть внутренние экономические ресурсы?

Оставляйте свои мнения и комментарии в разделе комментариев, а чтобы быть в курсе военно-политических анализов, поделитесь этой важной новостью с близкими!