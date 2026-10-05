Скрытый отчет БФЭ и выводы журнала Science: когда переход на электромобиль оправдан?

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Скрытый отчет БФЭ и выводы журнала Science: когда переход на электромобиль оправдан?

Опубликованы результаты масштабных научных исследований по вопросу о том, действительно ли преждевременная замена исправных бензиновых и дизельных автомобилей на новые электрокары приносит пользу климату. Обнародован 34-страничный отчет, заказанный Швейцарским федеральным управлением энергетики (BFE) и первоначально скрытый от общественности, что вызвало множество споров.

Как стало известно из внутренней переписки, полученной изданием Republik и группой исследователей WAV через закон о доступе к информации, ответственные сотрудники опасались, что рекомендация о досрочной замене исправных машин окажется не по карману населению и вызовет серьезные протесты общественности. В настоящее время этот официальный документ полностью открыт, а содержащиеся в нем выводы на цифрах показывают реальное воздействие электромобилей на окружающую среду.

Анализ полного жизненного цикла: 90 процентов автопарка Швейцарии

Компания INFRAS, проводившая исследование, комплексно рассчитала выбросы на протяжении всего жизненного цикла автомобиля — при производстве, получении топлива и электроэнергии, повседневном использовании, а также в процессе будущей утилизации:

  • Что означает показатель в 90 процентов? По оценкам авторов, замена примерно 90 процентов машин с ДВС в швейцарском автопарке на новые электромобили этой же категории будет полезна для климата. Это не значит, что выбросы сократятся на 90 процентов, а указывает на долю автомобилей, для которых замена даст положительный результат;

  • Куда девается старая машина? Основные результаты основаны на сценарии полной утилизации старого автомобиля. Если проданная машина продолжает эксплуатироваться другим водителем на вторичном рынке или просто увеличивает общее количество машин на дорогах, точно смоделировать сокращение выбросов в глобальном масштабе становится невозможно;

  • Критерий годового пробега: Как подчеркнул специалист INFRAS Роберто Бьянкетти, если средний срок службы автомобиля составляет 16 лет, то при пробеге примерно от 8 тысяч километров в год переход на электромобиль почти всегда экологически оправдан. А досрочная замена машин с пробегом менее 4–5 тысяч километров в год не приносит пользы климату.

Опыт США: независимый анализ в журнале Science

Независимое исследование, опубликованное в авторитетном журнале Science учеными Калифорнийского университета Эллиоттом Кэмпбеллом и Роландом Геєром, также глубоко проанализировало эту тему. Эксперты сопоставили характеристики более чем 400 моделей автомобилей, емкость аккумуляторов и источники энергии:

  • Эффективность в 92 процентах случаев: В 92 процентах смоделированных сценариев замена бензинового автомобиля или обычного гибрида на электромобиль до окончания срока службы снижала общие выбросы парниковых газов;

  • Трехлетний срок вождения: Для того чтобы полностью «окупить» за счет экономии в период эксплуатации огромный объем углекислого газа, выброшенного в атмосферу при производстве нового электромобиля, требуется в среднем около трех лет езды.

Есть ли причины спешить?

По единодушному выводу исследователей, эти результаты вовсе не означают, что исправные бензиновые машины нужно немедленно сдавать в металлолом:

  • Важные исключения: В регионах с очень редким использованием машины, тяжелыми моделями с высоким энергопотреблением, а также там, где электроэнергия в основном поступает из угольных и загрязняющих источников, переход на электромобиль может не принести ожидаемого экологического результата;

  • Экономический фактор: Покупка нового автомобиля для граждан остается прежде всего вопросом финансовых возможностей. Именно поэтому при прямом переносе швейцарских или американских расчетов на другие страны необходимо учитывать особенности местных электросетей и дорожных условий.

Швейцарское федеральное управление энергетикикомпания INFRASэлектромобильавтопарк
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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