«На Луне новый огромный кратер»: ракета Falcon 9 неожиданно рухнула на Луну

·6·Мир
«На Луне новый огромный кратер»: ракета Falcon 9 неожиданно рухнула на Луну

Произошло событие, вновь поднявшее вопрос безопасности в космосе и проблемы космического мусора. Верхняя ступень американской ракеты Falcon 9 неконтролируемо рухнула на поверхность Луны, образовав в результате сильного удара новый кратер. Как космические аппараты запечатлели последствия этого редкого столкновения и какую опасность оно представляет для космических миссий?

Неожиданный удар и появление нового кратера

В январе прошлого года ракета Falcon 9 доставила к Луне экспериментальное оборудование и два посадочных модуля. После выполнения задачи верхняя часть ракеты осталась на открытой орбите. Учёные ожидали, что рано или поздно она столкнётся с Луной, однако падение 5 августа 2026 года произошло полностью неконтролируемо и вне плана.

Через неделю, 11 и 12 августа, аппарат NASA Лунар Реконнаиссанке Орбитер (ЛРО) пролетел над местом столкновения и сумел сделать снимки образовавшегося кратера в высоком разрешении.

Подробности столкновения Falcon 9 с Луной

Показатель

Параметры и подробности события

Дата события

5 августа 2026 года (неконтролируемое столкновение)

Размер образовавшегося кратера

Диаметр более 18 метров, глубина — около 3 метров

Первый аппарат, зафиксировавший событие

Южнокорейский орбитальный аппарат Данури

Аппарат, получивший подробные снимки

Зонд NASA Лунар Реконнаиссанке Орбитер (ЛРО)

Структура кратера

Светлые свежие породы и грунт, выброшенные из глубоких слоёв

Исторический статус

Второй случай в истории случайного падения фрагментов ракеты на Луну

Вторая случайная катастрофа на поверхности Луны и космическая опасность

НБК Невс сообщает, что это второй за всю историю человечества зафиксированный случай случайного столкновения ракетных обломков с поверхностью Луны. До этого, в 2022 году, на обратную сторону Луны упал объект, предположительно являвшийся верхней ступенью китайской ракеты, однако официальный Пекин отрицал свою причастность к этому.

По предупреждениям специалистов, тяжёлые фрагменты ракет, оставшиеся на орбите, и неуправляемый космический мусор в будущем представляют серьёзную угрозу для безопасности научных экспедиций, частных посадочных аппаратов и будущих баз, направляемых на Луну.

Как вы считаете, следует ли привлекать космические агентства и частные компании к ответственности, чтобы предотвратить неконтролируемое падение космического мусора на Луну?

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Falcon 9НАСАDanuriNBC News
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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