Известный писатель скончался в день презентации своего нового романа «Адам и Ева»

·69·Мир
Известный писатель скончался в день презентации своего нового романа «Адам и Ева»

Мировая литература и британская политическая элита понесли тяжелую утрату. В возрасте 86 лет внезапно скончался один из самых читаемых авторов мира, бывший активный депутат Консервативной партии и пэр Джеффри Арчер. Об этом официально сообщило авторитетное издательство ХарперКоллинс, выпускавшее произведения писателя.

Отмечается, что литератор тихо и неожиданно ушел из жизни у себя дома во время перерыва между творческой работой. Арчер скончался в преддверии презентации своего нового произведения — романа «Адам и Ева» (Адам анд Эве), выход которого в продажу был запланирован как раз на 6 октября.

Беспрецедентные рекорды в литературном мире: Цифры и факты

Издательство ХарперКоллинс особо отметило, что Джеффри Арчер стал истинной легендой в издательском мире:

  • Тираж в 300 миллионов: Произведения литератора общим тиражом более 300 миллионов экземпляров были проданы по всему миру и переведены на 49 различных языков;

  • На вершине рейтингов годами: Его книги удерживали лидерство в списке бестселлеров Те Сундай Тимес в общей сложности 14 лет и пять месяцев, а в рейтингах Те Нью-Йорк Тимес — пять с половиной лет;

  • Богатое литературное наследие: Он оставил после себя более 30 крупных романов, две пьесы, свыше 20 сборников рассказов и четыре детские книги;

  • Самые известные шедевры: В качестве произведений, принесших писателю всемирную известность и завоевавших любовь миллионов читателей по всему миру, упоминаются насыщенная приключениями семейная сага «Хроники Клифтона» и знаменитый роман «Каин и Авель» (Кейн анд Абел).

Политика, судебный скандал и Палата лордов

Джеффри Арчер был не только плодовитым автором, но и одним из самых видных политиков Великобритании:

  • Парламент и пожизненное пэрство: Он был депутатом британского парламента от Консервативной партии, а в 1992 году за заслуги перед государством получил статус пожизненного пэра и был возведен в достоинство барона;

  • Громкий суд и тюремное заключение: В 2001 году его политической карьере был нанесен серьезный урон. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в лжесвидетельстве по ранее возбужденному делу о клевете против газеты Даилй Стар;

  • Возвращение в ряды лордов: Вышедший на свободу в 2003 году Арчер вновь присоединился к деятельности Палаты лордов британского парламента и заседал в ней в качестве члена палаты до 2024 года.

Жизнь Джеффри Арчера, прошедшая сквозь политические бури, суды и грандиозные творческие взлеты, вошла в историю как классический британский эпос, развивавшийся по драматичному сценарию.

Джеффри АрчерHarperCollinsКонсервативная партияПалата лордов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

107-летняя блогерша раскрыла простой секрет своего долголетия107-летняя блогерша раскрыла простой секрет своего долголетия2 октября 02:29Стала раскрыта тайна долголетия 112-летнего мужчиныСтала раскрыта тайна долголетия 112-летнего мужчины19 сентября 07:00Неожиданный финал: Трамп после трехлетнего спора выплатил писательнице 5 млн долларовНеожиданный финал: Трамп после трехлетнего спора выплатил писательнице 5 млн долларов15 июля 20:37В Египте турист скончался в результате укуса змеиВ Египте турист скончался в результате укуса змеи28 апреля 23:58Трагедия на поле: футболист погиб от удара молнииТрагедия на поле: футболист погиб от удара молнии8 июля 01:31Писателя в кипе с флагами Израиля и Палестины задержалиПисателя в кипе с флагами Израиля и Палестины задержали24 апреля 19:08
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?