Известный писатель скончался в день презентации своего нового романа «Адам и Ева»

Мировая литература и британская политическая элита понесли тяжелую утрату. В возрасте 86 лет внезапно скончался один из самых читаемых авторов мира, бывший активный депутат Консервативной партии и пэр Джеффри Арчер. Об этом официально сообщило авторитетное издательство ХарперКоллинс, выпускавшее произведения писателя.

Отмечается, что литератор тихо и неожиданно ушел из жизни у себя дома во время перерыва между творческой работой. Арчер скончался в преддверии презентации своего нового произведения — романа «Адам и Ева» (Адам анд Эве), выход которого в продажу был запланирован как раз на 6 октября.

Беспрецедентные рекорды в литературном мире: Цифры и факты

Издательство ХарперКоллинс особо отметило, что Джеффри Арчер стал истинной легендой в издательском мире:

Тираж в 300 миллионов: Произведения литератора общим тиражом более 300 миллионов экземпляров были проданы по всему миру и переведены на 49 различных языков;

На вершине рейтингов годами: Его книги удерживали лидерство в списке бестселлеров Те Сундай Тимес в общей сложности 14 лет и пять месяцев , а в рейтингах Те Нью-Йорк Тимес — пять с половиной лет ;

Богатое литературное наследие: Он оставил после себя более 30 крупных романов, две пьесы, свыше 20 сборников рассказов и четыре детские книги;

Самые известные шедевры: В качестве произведений, принесших писателю всемирную известность и завоевавших любовь миллионов читателей по всему миру, упоминаются насыщенная приключениями семейная сага «Хроники Клифтона» и знаменитый роман «Каин и Авель» (Кейн анд Абел).

Политика, судебный скандал и Палата лордов

Джеффри Арчер был не только плодовитым автором, но и одним из самых видных политиков Великобритании:

Парламент и пожизненное пэрство: Он был депутатом британского парламента от Консервативной партии, а в 1992 году за заслуги перед государством получил статус пожизненного пэра и был возведен в достоинство барона;

Громкий суд и тюремное заключение: В 2001 году его политической карьере был нанесен серьезный урон. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в лжесвидетельстве по ранее возбужденному делу о клевете против газеты Даилй Стар;

Возвращение в ряды лордов: Вышедший на свободу в 2003 году Арчер вновь присоединился к деятельности Палаты лордов британского парламента и заседал в ней в качестве члена палаты до 2024 года.

Жизнь Джеффри Арчера, прошедшая сквозь политические бури, суды и грандиозные творческие взлеты, вошла в историю как классический британский эпос, развивавшийся по драматичному сценарию.