Спустя 34 года в леднике обнаружили тела двух альпинистов

В Швейцарских Альпах обнаружили тела двух бельгийских альпинистов, пропавших без вести 34 года назад. Их останки появились из-под льда после таяния ледника. Об этом сообщила КБС Невс.

Как стало известно, 26 июля текущего года турист обнаружил тела двух человек на леднике Трифт, расположенном в кантоне Вале, недалеко от итальянской границы Швейцарии.

Обнаруженные останки направили в институт судебной медицины больницы кантона Вале в городе Сион для установления личности и проведения экспертизы.

Результаты проведённого ДНК-анализа подтвердили, что тела принадлежали двум альпинистам, пропавшим без вести в 1992 году в районе Вайсмик. На момент исчезновения им было 39 и 41 год.

Тайна, длившаяся десятилетиями, раскрыта благодаря ДНК

По данным полиции, кантон Вале ведёт список пропавших без вести с 1925 года. Большинство включённых в этот список исчезли в горных районах и у рек.

На протяжении многих лет судьба некоторых людей оставалась неизвестной. Однако в последние годы из-за изменения климата и повышения температуры горные ледники начали отступать, и тела и останки людей, пропавших десятилетия назад, постепенно стали появляться на поверхности.

Специалисты отмечают, что в результате таяния ледников всё чаще обнаруживаются человеческие останки, ранее находившиеся под толстым слоем льда.

Таким образом, судьба двух альпинистов, пропавших без вести 34 года назад, наконец была установлена благодаря отступлению ледника и современной ДНК-экспертизе.