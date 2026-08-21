Спустя 34 года в леднике обнаружили тела двух альпинистов

·4·Мир
Спустя 34 года в леднике обнаружили тела двух альпинистов

В Швейцарских Альпах обнаружили тела двух бельгийских альпинистов, пропавших без вести 34 года назад. Их останки появились из-под льда после таяния ледника. Об этом сообщила КБС Невс.

Как стало известно, 26 июля текущего года турист обнаружил тела двух человек на леднике Трифт, расположенном в кантоне Вале, недалеко от итальянской границы Швейцарии.

Обнаруженные останки направили в институт судебной медицины больницы кантона Вале в городе Сион для установления личности и проведения экспертизы.

Результаты проведённого ДНК-анализа подтвердили, что тела принадлежали двум альпинистам, пропавшим без вести в 1992 году в районе Вайсмик. На момент исчезновения им было 39 и 41 год.

Тайна, длившаяся десятилетиями, раскрыта благодаря ДНК

По данным полиции, кантон Вале ведёт список пропавших без вести с 1925 года. Большинство включённых в этот список исчезли в горных районах и у рек.

На протяжении многих лет судьба некоторых людей оставалась неизвестной. Однако в последние годы из-за изменения климата и повышения температуры горные ледники начали отступать, и тела и останки людей, пропавших десятилетия назад, постепенно стали появляться на поверхности.

Специалисты отмечают, что в результате таяния ледников всё чаще обнаруживаются человеческие останки, ранее находившиеся под толстым слоем льда.

Таким образом, судьба двух альпинистов, пропавших без вести 34 года назад, наконец была установлена благодаря отступлению ледника и современной ДНК-экспертизе.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Женщина ростом более 2 метров установила рекорд ГиннессаЖенщина ростом более 2 метров установила рекорд ГиннессаСегодня, 10:02Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответилиДействительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответилиСегодня, 09:41Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосамиИндиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосамиСегодня, 09:33Женщина с 38 зубами обновила рекорд ГиннессаЖенщина с 38 зубами обновила рекорд ГиннессаСегодня, 09:28Евросоюз не выделил украинским фермерам 220 млн евро...Евросоюз не выделил украинским фермерам 220 млн евро...Сегодня, 08:21Вэнс: самое мощное оружие США против Ирана — экономическое давлениеВэнс: самое мощное оружие США против Ирана — экономическое давлениеСегодня, 08:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов