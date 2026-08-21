«Обувь без обуви» из коллекции Чанел, привлекшая всеобщее внимание на красной дорожке!
Маргарет Куаллей оказалась в центре внимания на премьере фильма “Те Дог Старс”, прошедшей в Лондоне, благодаря своему необычному образу. Наряд и обувь, выбранные актрисой из коллекции Чанел, широко обсуждались в социальных сетях.
Куаллей вышла на красную дорожку в наряде из коллекции Чанел 2027-йилги Ресорт Коллектион. Однако самой интересной деталью её образа стала обувь.
Актриса выбрала необычную модель бренда — «обувь без обуви», создающую впечатление босых ног.
При первом взгляде создаётся впечатление, будто Куаллей вышла на красную дорожку вообще без обуви. Это появление также привлекло внимание ещё одной деталью, связанной с личной жизнью актрисы. Куаллей впервые появилась на красной дорожке после сообщений о завершении её отношений с Джек Антонофф.
На этот раз на её руке не было обручального кольца, которое она носила ранее.
Необычная обувь актрисы и отсутствие кольца не остались без внимания поклонников и любителей моды. Особенно необычный дизайн Чанел стал самой обсуждаемой деталью её образа.
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