Трагедия в городе, где производится 20% мировой обуви

9 июля на крупной обувной фабрике в городе Цзиньцзян, расположенном в китайской провинции Фуцзянь, произошел сильный пожар. По предварительным данным, в результате этой трагедии погибло не менее 28 человек. Поскольку спасательные работы все еще продолжаются, число жертв может возрасти. Об этом BBC сообщила.

Местное Синьхуа информационное агентство опубликовало видео, на которых видно, как из здания фабрики в небо поднимается густой черный дым, а некоторые сотрудники, пытаясь спастись, оказались заблокированы на крыше здания. После получения сообщения о пожаре на место происшествия были направлены сотни пожарных и спасательных служб.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением в связи с трагедией, выразив глубокое сожаление по поводу гибели большого количества людей. Он также поручил всесторонне изучить причины пожара, установить виновных и привлечь их к строгой ответственности в соответствии с законом.

Город Цзиньцзян в провинции Фуцзянь известен в мире как «обувная столица» Китая . Согласно официальным данным, около 20 процентов всей спортивной обуви в мире производится именно в этом городе. Поэтому данный регион считается одним из крупнейших промышленных центров страны.

По предварительным данным, пожар начался около 12:00 по местному времени на фабрике Хуитенг Футвеар . Сразу после инцидента на место прибыли сотни спасателей и пожарной техники. С фабрики было эвакуировано более 200 человек. На данный момент точная информация о количестве пострадавших не разглашается.

Согласно предварительным выводам следствия, пожар мог начаться на первом этаже фабрики. Поскольку именно в этой зоне хранились легковоспламеняющиеся материалы и сырье для производства, пламя за очень короткое время распространилось на все здание.