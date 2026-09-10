22-летний видеоблогер подвергся нападению на улице: он обратился к поклонникам

Известный британский ЁуТубе-блогер ТоммйИннит (настоящее имя — Том Саймонс) заявил, что на него напали на улице. 22-летняя звезда Минекрафт попросила фанатов не бить его по лицу при встрече.

Блогер обратился с этой необычной просьбой в видео, предназначенном для его миллионов подписчиков. По его словам, днем ранее незнакомец ударил его по лицу. Однако он не уточнил, где и по какой причине произошел инцидент. Об этом сообщает издание Нид То Кнов.

В видео вокруг левого глаза ТоммйИннит были заметны следы, похожие на покраснение. Он сказал следующее:

«Всем привет, просто хочу сделать небольшое обращение. Если вы увидите меня в общественном месте, пожалуйста, не бейте меня по лицу. Вчера кто-то ударил меня по лицу. Какой-то пьяный ирландец. Мне это не понравилось. Я был бы очень рад, если бы вы так не делали. Спасибо».

Необычное обращение, опубликованное в Instagram, вскоре набрало сотни тысяч просмотров. Тем не менее, подписчики блогера усмотрели юмористический подтекст даже в его серьезной просьбе и отреагировали на инцидент по-разному.

Томми не уточнил, узнал ли его нападавший, а также было ли сообщено о происшествии в полицию.

Создатель контента и ранее рассказывал о неприятных ситуациях, связанных с общественностью. В частности, в июне Томми и его коллега, ЁуТубе-блогер Джак Манифолд, в подкасте «Шут Уп И'м Талкинг» рассказали о том, как фанаты докучали им в парке.

Родившийся в Ноттингеме Томми прославился благодаря видео и прямым трансляциям по игре Минекрафт. В настоящее время на его главном ЁуТубе-канале более 15 миллионов подписчиков.

Последнее обращение блогера вновь вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.