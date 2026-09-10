Представлен профессиональный комплект для фотосъемки для флагмана Vivo Кс500 Pro Max

·29·Технологии
Представлен профессиональный комплект для фотосъемки для флагмана Vivo Кс500 Pro Max

Компания Vivo официально представила эксклюзивный комплект аксессуаров для своего будущего флагмана — смартфона Vivo Кс500 Pro Max. Как сообщает издание иксбт.ком, этот новый набор значительно расширяет возможности фотосъемки устройства, позволяя сравнивать его с камерами профессионального уровня и заметно выделяя на фоне продуктов других ведущих брендов на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно специальному видеоролику, опубликованному компанией, в процессе презентации нового устройства известный китайский музыкант и актер Джей Чоу был назначен новым амбассадором мобильной фотографии бренда Vivo. Это сотрудничество направлено на дальнейшую популяризацию возможностей камер бренда.

Профессиональные аксессуары и уникальные возможности

Специальный комплект для мобильной фотографии, созданный для смартфона, включает два телеконвертера, специальный защитный чехол и профессиональную рукоятку, обеспечивающую более удобное использование устройства. Эта эргономичная рукоятка превращает обычный телефон в профессиональное устройство для съемки.

Одной из самых примечательных особенностей комплекта аксессуаров является дополнительный экран, который крепится к задней панели с помощью магнитов. Этот небольшой дисплей служит удобным видеовидоискателем для съемки высококачественных селфи с помощью основной камеры.

Дизайн и ожидаемая дата презентации

Внешний вид устройства схож с моделями предыдущего поколения, на задней панели сохранен крупный круглый блок камер. В центре этого оптического модуля расположен заметный синий логотип компании Зеисс, что свидетельствует о высоком качестве оптики.

Ранее компания Vivo официально анонсировала дизайн трех новых моделей, входящих в серию Кс500. Полноценная презентация смартфонов серии Кс500 запланирована на 21 сентября текущего года в Китае.

Ожидается, что на презентации будут представлены не только смартфоны, но и умные часы Vivo Watch 6, а также беспроводные наушники Vivo Будс Клип.

VivoVivo X500 Pro MaxСмартфоныМобильная фотографияZeiss
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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