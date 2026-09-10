Представлен профессиональный комплект для фотосъемки для флагмана Vivo Кс500 Pro Max

Компания Vivo официально представила эксклюзивный комплект аксессуаров для своего будущего флагмана — смартфона Vivo Кс500 Pro Max. Как сообщает издание иксбт.ком, этот новый набор значительно расширяет возможности фотосъемки устройства, позволяя сравнивать его с камерами профессионального уровня и заметно выделяя на фоне продуктов других ведущих брендов на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно специальному видеоролику, опубликованному компанией, в процессе презентации нового устройства известный китайский музыкант и актер Джей Чоу был назначен новым амбассадором мобильной фотографии бренда Vivo. Это сотрудничество направлено на дальнейшую популяризацию возможностей камер бренда.

Профессиональные аксессуары и уникальные возможности

Специальный комплект для мобильной фотографии, созданный для смартфона, включает два телеконвертера, специальный защитный чехол и профессиональную рукоятку, обеспечивающую более удобное использование устройства. Эта эргономичная рукоятка превращает обычный телефон в профессиональное устройство для съемки.

Одной из самых примечательных особенностей комплекта аксессуаров является дополнительный экран, который крепится к задней панели с помощью магнитов. Этот небольшой дисплей служит удобным видеовидоискателем для съемки высококачественных селфи с помощью основной камеры.

Дизайн и ожидаемая дата презентации

Внешний вид устройства схож с моделями предыдущего поколения, на задней панели сохранен крупный круглый блок камер. В центре этого оптического модуля расположен заметный синий логотип компании Зеисс, что свидетельствует о высоком качестве оптики.

Ранее компания Vivo официально анонсировала дизайн трех новых моделей, входящих в серию Кс500. Полноценная презентация смартфонов серии Кс500 запланирована на 21 сентября текущего года в Китае.

Ожидается, что на презентации будут представлены не только смартфоны, но и умные часы Vivo Watch 6, а также беспроводные наушники Vivo Будс Клип.