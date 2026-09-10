Xiaomi представила первую безопасную газовую плиту с искусственным интеллектом

Компания Xiaomi начала прием предварительных заказов на китайском рынке на новейшую газовую плиту Mijia Смарт Гас Стове 3 Max с функциями искусственного интеллекта. На платформе ДжД.ком стоимость устройства составляет около 400 долларов США (2704 юаня), что выводит безопасность и современные технологии на рынке кухонной техники на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, главной особенностью нового устройства является его интеллектуальная система безопасности. Консоль с правой стороны плиты оснащена титановым зондом, устойчивым к высоким температурам, способным выдерживать нагрев до 500 градусов. Этот датчик непосредственно контактирует с дном посуды и передает данные специальному алгоритму.

Интеллектуальные функции и технологии безопасности

Встроенная интеллектуальная система легко определяет, выкипела ли вода в кастрюле или посуда пуста. Если система обнаруживает опасную ситуацию, подача газа автоматически прекращается, а на смартфон пользователя в приложение Xiaomi Хоме отправляется соответствующее уведомление.

Также устройство отслеживает отсутствие пользователя рядом с плитой. Для этого предусмотрен специальный радар, охватывающий зону до 0,9 метра. Если владелец не находится рядом с плитой в течение 30 минут, звучит голосовое напоминание, а через час газ полностью отключается.

Технические характеристики и удобство

Модели Mijia Смарт Гас Стове 3 Max обеспечивают мощность 5200 В на обеих конфорках. Двухканальная система подачи кислорода и 154 отверстия для пламени гарантируют стабильное горение. Для каждой конфорки предусмотрена возможность установки таймера от 1 до 180 минут, а правая сторона отображает температуру посуды в режиме реального времени.

Тепловая эффективность устройства достигла 75 процентов, что на 12 процентов выше, чем у модели предыдущего поколения. Кроме того, специальное нанопокрытие защищает стеклянную поверхность от воды и жира, а трехслойная воздушная камера снижает температуру окружающей среды на 22 градуса.