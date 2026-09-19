Какая правда стоит за внезапным исчезновением самой известной актрисы китайского кино Фань Бинбин?

Фань Бинбин, одна из самых известных звезд китайского кинематографа, 16 сентября отметила свое 45-летие. Актриса, сыгравшая более чем в 50 фильмах, в 2018 году неожиданно исчезла из поля зрения общественности. За ее исчезновением стоял крупный финансовый скандал.

В мае 2018 года разгорелся скандал вокруг гонорара Фань Бинбин за фильм «Сотовый телефон 2». Телеведущий Цуй Юнъюань опубликовал два экземпляра контракта актрисы.

Сообщалось, что в одном документе гонорар составлял 7,8 миллиона долларов, а в другом — всего 1,5 миллиона долларов.

Эта ситуация привела к усилению обвинений против актрисы в уклонении от уплаты налогов. На фоне скандала акции компаний, связанных с Фань Бинбин, резко упали. Имя актрисы, ее доходы и некоторая информация о фильмах были удалены из интернета.

Появились сообщения о том, что на нее была возложена обязанность выплатить 131 миллион долларов в виде налогов и штрафов. Говорят, что 70 миллионов долларов из этой суммы она выплатила за счет личных средств. Скандал не ограничился только Фань Бинбин. В китайской киноиндустрии были введены ограничения на гонорары актеров и ужесточен налоговый контроль.

А в 2020 году актриса постепенно вернулась к творчеству. Она появилась на обложках крупных журналов и начала участвовать в новых проектах.