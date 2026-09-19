Какая правда стоит за внезапным исчезновением самой известной актрисы китайского кино Фань Бинбин?

·87·Культура
Какая правда стоит за внезапным исчезновением самой известной актрисы китайского кино Фань Бинбин?

Фань Бинбин, одна из самых известных звезд китайского кинематографа, 16 сентября отметила свое 45-летие. Актриса, сыгравшая более чем в 50 фильмах, в 2018 году неожиданно исчезла из поля зрения общественности. За ее исчезновением стоял крупный финансовый скандал.

В мае 2018 года разгорелся скандал вокруг гонорара Фань Бинбин за фильм «Сотовый телефон 2». Телеведущий Цуй Юнъюань опубликовал два экземпляра контракта актрисы.

Сообщалось, что в одном документе гонорар составлял 7,8 миллиона долларов, а в другом — всего 1,5 миллиона долларов.

Эта ситуация привела к усилению обвинений против актрисы в уклонении от уплаты налогов. На фоне скандала акции компаний, связанных с Фань Бинбин, резко упали. Имя актрисы, ее доходы и некоторая информация о фильмах были удалены из интернета.

Женщина с зелеными глазами и линиями на лице протягивает руку вперед.

Появились сообщения о том, что на нее была возложена обязанность выплатить 131 миллион долларов в виде налогов и штрафов. Говорят, что 70 миллионов долларов из этой суммы она выплатила за счет личных средств. Скандал не ограничился только Фань Бинбин. В китайской киноиндустрии были введены ограничения на гонорары актеров и ужесточен налоговый контроль.

А в 2020 году актриса постепенно вернулась к творчеству. Она появилась на обложках крупных журналов и начала участвовать в новых проектах.

Фань БинбинКитайское киноСотовый телефон 2Цуй Юнъюань
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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