Премия в 616 млн сумов: определены победители конкурса «Учитель года»

·29·Узбекистан
Премия в 616 млн сумов: определены победители конкурса «Учитель года»

В Узбекистане определены победители конкурса «Учитель года», внедренного по инициативе Президента и ставшего одним из крупнейших состязаний среди педагогов страны. Об этом сообщили в Министерстве дошкольного и школьного образования.

Сообщается, что каждому из победителей, занявших первые места в 208 районах и городах конкурса, будет выплачена денежная премия в размере 616 млн сумов. Эта сумма равна 1 400-кратному размеру базовой расчетной величины.

В сообщении министерства отмечается, что данный конкурс проводился в текущем году впервые. Подчеркивается, что это состязание является достойным признанием реформ, реализуемых в сфере образования, а также одной из важных форм поддержки и стимулирования педагогов.

Также отмечается, что конкурс служит не только материальному стимулированию учителей, но и дальнейшему повышению их профессионального мастерства и улучшению качества образования.

Со списком педагогов-победителей можно ознакомиться по специальной ссылке.

Для информации, в конкурсе этого года приняли участие более 46 тысяч педагогов по всей стране. Из них 208 человек завоевали победу в конкурсе.

Учитель годаМинистерство дошкольного и школьного образованияИнициатива ПрезидентаУзбекистан
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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