Дочь Жасура Умирова встретила 1 годик (видео)

·50·Культура
Дочь Жасура Умирова встретила 1 годик (видео)

Певец Жасур Умиров в видео, опубликованном на своей странице в Instagram, сообщил, что 19 сентября день рождения у его дочери Садии. Таким образом, дочь певца встретила 1-й год жизни.

Жасур Умиров оставил под видео подпись: «Сегодня день рождения».

Как выяснилось, у певца трое детей. 2 сентября он сообщил, что стал отцом в третий раз и в его семье родилась еще одна девочка. Однако имя своей второй дочери певец пока не раскрыл.

Старший ребенок Жасура Умирова — сын по имени Халид. А Садия является старшей дочерью певца.

Поклонники, поздравившие дочь певица с исполнением 1 года, оставляют в комментариях искренние пожелания Садии.

Певец Жасур УмировСадияInstagram19 сентября
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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