Голы Месси и Суареса в Майами: «Интер Майами» сыграл вничью в боевом матче!

·26·Спорт
Голы Месси и Суареса в Майами: «Интер Майами» сыграл вничью в боевом матче!

Центральный матч 26-го тура регулярного чемпионата североамериканской MLS подарил болельщикам настоящее шоу голов и драматичную борьбу. Принимавший на своем поле одного из новых и опасных представителей лиги — «Сан-Диего», «Интер Майами» подписал мировую со счетом 2:2. Хотя звездная атакующая пара хозяев — капитан Лионель Месси и опытный бомбардир Луис Суарес — забили по голу и вывели свою команду вперед, Андерс Дрейер выдал настоящий бенефис в составе гостей, оформив дубль и вырвав победу у представителей Флориды.

Активность Месси, проведшего на поле все 90 минут, также не смогла принести «Интер Майами» 3 очка. В результате этой ничьей флоридцы довели количество своих очков до 44 и остались на 4-й строчке в общей турнирной таблице, а отрыв от лидирующего «Нэшвилла» (55 очков) увеличился до 11 очков; «Сан-Диего», имея в активе 31 очко, занимает 20-е место. Что ж, почему оборона Майами, где выступают такие звезды, как Каземиро и де Поль, пропустила второй удар от Дрейера, и сможет ли «Интер» догнать лидера ближе к финишу сезона?

«Удары Дрейера и тандем Месси — Суарес»: ключевые моменты 26-го тура

Самые яркие события и факты напряженного противостояния во Флориде:

  • Ранний холодный душ от Дрейера: уже на 12-й минуте Андерс Дрейер воспользовался брешью в обороне «Интер Майами» и открыл счет (0:1);

  • Капитанский ответ Месси: на 24-й минуте Лионель Месси задействовал свое высокое мастерство, восстановив равновесие и подняв трибуны на ноги (1:1);

  • Решающий удар от Суареса: на 74-й минуте Луис Суарес сказал свое слово в штрафной площади и вывел хозяев поля вперед (2:1);

  • Камбек на 82-й минуте: гости не сдались — на 82-й минуте Андерс Дрейер отпраздновал дубль, установив окончательный счет на табло 2:2;

  • Потеря очков звездным составом: несмотря на старания таких футболистов, как Каземиро, Родриго де Поль и Серхио Регилон, «Интер Майами» не удержал победный счет.

MLS 26-й тур: протокол матча «Интер Майами» — «Сан-Диего» (2:2)

Показатели матча и положение в турнирной таблице:

Показатели и аспекты

«Интер Майами» (Хозяева)

«Сан-Диего» (Гости)

Итоговый счет

2

2

Авторы голов

Л. Месси 24, Л. Суарес 74

А. Дрейер 12, 82 (дубль)

Лидеры состава

Сент-Клер, Каземиро, де Поль, Месси, Суарес

Андерс Дрейер (Герой матча)

Набранные очки

44 очка

31 очко

Место в турнирной таблице

4-я строчка

20-е место

Отставание от лидера «Нэшвилла»

-11 очков (отдаление от лидерства)

В числе аутсайдеров состязания

Футбольная экспертиза: Почему «Интер Майами» упустил победу?

Основные выводы международных футбольных аналитиков и обозревателей MLS:

  • Дисбаланс атаки и обороны: хотя на передней линии Месси и Суарес безупречно выполняют задачу по забиванию голов, в задней линии связка Каземиро и Фалькона хромает в плане скорости при контратаках;

  • Индивидуальное мастерство Дрейера: датский нападающий правильно оценил слабые места обороны Майами и выжал стопроцентную пользу из редких предоставленных возможностей;

  • Заметное отставание от «Нэшвилла»: 11-очковый отрыв резко снижает шансы флоридцев в борьбе за победу в регулярном чемпионате (Суппортерс' Шиелд);

  • Проверка готовности к плей-офф: столь неожиданные потери очков наглядно показали главному тренеру команды необходимость поработать над качеством линии обороны и ротации перед стадией плей-офф.

Хотя голы Месси и Суареса подарили «Интер Майами» яркие моменты, ошибки в обороне лишили их ценной победы.

Как вы думаете, сможет ли «Интер Майами» ликвидировать 11-очковый отрыв от лидирующего «Нэшвилла» и подняться на 1-е место в регулярном чемпионате? Потеря очков командой, в составе которой выступают Каземиро и Месси, была вызвана брешами в обороне или силой соперника? Оставляйте свои личные мнения и аналитику в комментариях и делитесь разбором этого жаркого матча MLS со всеми любителями футбола!

Интер МайамиСан-ДиегоАндерс ДрейерЛионель Месси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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